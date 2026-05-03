El Servicio Metrológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío 48 se mantiene estacionario en el Golfo de México y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas en el sureste y precipitaciones en el centro y oriente del país.

Asimismo la masa de aire polar generará evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

Un nuevo frente frío ingresará a Baja California, con vientos de hasta 70 km/h y lluvias aisladas. En contraste, la onda de calor continuará en estados del occidente, sur y centro del país.

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¿En qué estados lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (noreste y este), Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima y Guanajuato.

Calor en México domingo 3 de mayo 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco.

Clima México: ¿Dónde hará frío?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

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