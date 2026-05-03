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Clima hoy en México: Frente frío 48 deja lluvias intensas y vientos fuertes; lista de estados afectados

¿Vas a salir este domingo? Toma precauciones pues la masa de aire polar generará evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

El Servicio Metrológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el clima de hoy el frente frío 48 se mantiene estacionario en el Golfo de México y la península de Yucatán, provocando lluvias intensas en el sureste y precipitaciones en el centro y oriente del país.

Asimismo la masa de aire polar generará evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

Un nuevo frente frío ingresará a Baja California, con vientos de hasta 70 km/h y lluvias aisladas. En contraste, la onda de calor continuará en estados del occidente, sur y centro del país.

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¿En qué estados lloverá hoy?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (sur) y Chiapas (norte).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (noreste y este), Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, oeste y sur).
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima y Guanajuato.

Calor en México domingo 3 de mayo 2026

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco.

Clima México: ¿Dónde hará frío?

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

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