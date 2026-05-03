Fuertes accidentes provocan cierre de carreteras de Coahuila y rumbo a CDMX; así avanzan las autopistas hoy 3 de mayo

Llegó el domingo, tras el fin de semana largo, por lo que muchos regresan este 3 de mayo 2026 a sus hogares para continuar con la vida laboral y estudiantil; sin embargo, en accidentes en Coahuila y rumbo a la CDMX afectan la circulación.

Ante esto, te compartimos la información de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE sobre cuál es el estado de las carreteras y autopistas, debido a que algunas ya presentan accidentes o cierres.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 010+050, de la carretera Nuevo Teapa- Cosoleacaque, con dirección a Minatitlán, Ver. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/62fvF6KJjZ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 3, 2026

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Cierre de circulación en carreteras hoy domingo

Las siguientes vías se encuentran cerradas y no avanza debido a fuertes accidentes:

Autopista La Carbonera-Puerto México (Coahuila), kilómetro 232, dirección La Carbonera: continúa cierre tras trasvase de carga; plazas de cobro en Los Chorros y Huachichil

Cierre de parcial de circulación este 3 de mayo 2026

Por otro lado, estas carreteras y autopistas tienen tránsito lento debido a que hay cierres parciales en algunos carriles:

Autopista Acatzingo - Ciudad Mendoza (entre Puebla y Veracruz), kilómetro 241: reducción de carriles por atención a un accidente, además se registra niebla

(entre Puebla y Veracruz), kilómetro 241: reducción de carriles por atención a un accidente, además se registra niebla Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque (Veracruz), kilómetro 10, dirección Cosoleacaque: choque y salida de autos del camino

(Veracruz), kilómetro 10, dirección Cosoleacaque: choque y salida de autos del camino Autopista Acayuca - Cosoleacaque (Veracruz), kilómetro 32, dirección Cosoleacaque: sigue la atención de un accidente tras retiro de unidad

(Veracruz), kilómetro 32, dirección Cosoleacaque: sigue la atención de un accidente tras retiro de unidad Autopista La Pera - Cuautla , kilómetro 89, dirección Ciudad de México: atención de choque de automóviles

, kilómetro 89, dirección Ciudad de México: atención de choque de automóviles Carretera León - Aguascalientes (Jalisco), kilómetro 010+050: atienden accidente vial

(Jalisco), kilómetro 010+050: atienden accidente vial Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán continúa lluvia y el tránsito es lento

Restablecimiento de la circulación este domingo

Finalmente, otras vías ya se liberaron y mejoró la circulación, especialmente algunas que conectan con la Ciudad de México:

Libramiento Cuernavaca , kilómetro 89, dirección CDMX: fue atendido el accidente

, kilómetro 89, dirección CDMX: fue atendido el accidente Autopista México-Puebla, kilómetro 62: fue atendido el accidente

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes y puedas comenzar la semana con la mejor energía tras el descanso merecido.

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