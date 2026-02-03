Costos, horarios y estaciones del Tren El Insurgente que va de Toluca a CDMX
El tren México Toluca tiene una capacidad de 719 pasajeros, conoce la ruta, costos y todos los detalles.
El Tren El Insurgente conecta la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la CDMX con una construcción de 58 kilómetros de vía doble electrificada, te compartimos cuales son los precios, horarios y estaciones que lo conforman.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Costos y horario del tren
El Tren El Insurgente tiene un horario de operación de lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas; sábado de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos de las 07:00 a las 00:00 horas. La salida del último tren es la as 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.
El
costo del viaje
varia dependiendo del número de estaciones recorridas y el origen-destino:
- Una estación dentro del Edomex: 15 pesos
- 2 o 3 estaciones dentro del Edomex: 20 pesos
- Viaje entre Santa Fe y Observatorio o viceversa: 25 pesos
- Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma o viceversa:60 pesos
- Para trayectos específicos: 70, 80 o 90 pesos
- Recorrido de Zinacantepec a Observatorio o viceversa:100 pesos
El acceso al tren es con la Tarjeta de Movilidad Integrada o puedes adquirir tu boleto en los módulos que hay en cada estación.
Estaciones del tren
La ruta del
Tren El Insurgente
contempla las siguientes estaciones:
- Zinacantepec
- Toluca Centro
- Metepec
- Lerma
- Santa Fe
- Vasco de Quiroga
- Observatorio
Tiene conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 de Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente. La frecuencia de paso de los trenes es de aproximadamente 10 minutos y el recorrido total tiene un duración de 60 minutos. El tren tiene capacidad para 719 pasajeros; 326 son asientos ergonómicos y 2 espacios destinados para sillas de ruedas.
Familias temen que sus casas colapsen por obras del Tren Interurbano
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.