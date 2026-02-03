Costos, horarios y estaciones del Tren El Insurgente que va de Toluca a CDMX

El Tren El Insurgente conecta la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la CDMX con una construcción de 58 kilómetros de vía doble electrificada, te compartimos cuales son los precios, horarios y estaciones que lo conforman.

Costos y horario del tren

El Tren El Insurgente tiene un horario de operación de lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas; sábado de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos de las 07:00 a las 00:00 horas. La salida del último tren es la as 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.

El costo del viaje varia dependiendo del número de estaciones recorridas y el origen-destino:



Una estación dentro del Edomex: 15 pesos

2 o 3 estaciones dentro del Edomex: 20 pesos

Viaje entre Santa Fe y Observatorio o viceversa: 25 pesos

Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma o viceversa:60 pesos

Para trayectos específicos: 70, 80 o 90 pesos

Recorrido de Zinacantepec a Observatorio o viceversa:100 pesos

El acceso al tren es con la Tarjeta de Movilidad Integrada o puedes adquirir tu boleto en los módulos que hay en cada estación.

Estaciones del tren

La ruta del Tren El Insurgente contempla las siguientes estaciones:



Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio



Tiene conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 de Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente. La frecuencia de paso de los trenes es de aproximadamente 10 minutos y el recorrido total tiene un duración de 60 minutos. El tren tiene capacidad para 719 pasajeros; 326 son asientos ergonómicos y 2 espacios destinados para sillas de ruedas.

