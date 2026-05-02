Ni San Juan del Río ni El Marqués: el ayuntamiento de Querétaro que anunció la construcción de la primera clínica veterinaria municipal

En medio del crecimiento urbano en Querétaro, algunos municipios han comenzado a apostar por proyectos enfocados en el bienestar animal y la salud pública, un tema que cada vez cobra más relevancia entre la población.

Ante esto, el municipio de Corregidora confirmó la construcción de su primera clínica veterinaria municipal, un proyecto que busca ampliar el acceso a servicios básicos y promover una cultura de responsabilidad hacia los animales de compañía.

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¿Qué se sabe sobre la nueva clínica veterinaria?

El proyecto fue dado a conocer por el gobierno municipal encabezado por “Chepe” Guerrero, como parte de una estrategia enfocada en mejorar la atención veterinaria en la demarcación. La intención es ofrecer un espacio accesible donde las familias puedan atender a sus mascotas sin enfrentar costos elevados.

La clínica estará ubicada en Circuito del Bosque y brindará atención principalmente a perros y gatos, considerados parte fundamental de muchas familias. Entre los servicios contemplados se incluyen:

Consultas médicas

Esquemas de vacunación

Desparasitación

Atención preventiva

🐾 ¡Nueva clínica veterinaria en Corregidora!



El alcalde Chepe Guerrero anunció la construcción de la primera Clínica Veterinaria Municipal 👇



📍 En Corregidora

🐶 Atención para perros y gatos

💉 Consultas, vacunas y desparasitación

🏥 Servicios accesibles#N79News #Querétaro pic.twitter.com/CSPcwuXtaX — N79 (@N79news) April 26, 2026

¿Por qué es importante este tipo de proyectos?

Este tipo de iniciativas tiene un impacto que va más allá del bienestar animal, ya que también contribuye a mejorar las condiciones de salud pública en las comunidades. Al facilitar el acceso a servicios veterinarios, se reducen riesgos asociados con enfermedades y sobrepoblación animal.

Además, permite que más personas puedan acceder a este tipo de atención sin que el costo sea un impedimento, lo que fomenta una mayor conciencia sobre el cuidado responsable en el municipio y a nivel estatal.

¿Qué impacto podría tener en el municipio?

Se espera que este proyecto contribuya a disminuir la presencia de animales en situación de calle, a través de campañas permanentes de esterilización y prevención. Con ello, Corregidora busca consolidar políticas públicas enfocadas en el bienestar animal y fortalecer la relación entre la población y sus mascotas.

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