Accidentes paralizan calles de CDMX y carreteras de México hoy

Diariamente circulan miles de autos en la CDMX y en carreteras de México, para que tomes previsiones el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informan sobre los accidentes que ocurren y dónde hay cortes a la circulación, aquí te compartimos la información en tiempo real.

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Cierres viales por accidentes en CDMX

Circuito Interior con dirección al Sur a la altura de Manuel Carpio. Se recomienda Avenida Insurgentes como alternativa.

Lago del Carmen y Tepeyac, alcaldía Tláhuac, alternativa vial Avenida La Turba.

Avenida Gran Canal a la altura de Niños Héroes, alcaldía Gustavo A. Madero, como alternativa vial se recomienda Eje 3 Oriente.

Carreteras con cortes a la circulación

En el caso de las carreteras, Capufe informa que se han registrado percances vehiculares en:

Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 25, dirección Isla.

Autopista México-Querétaro, en el kilometro 205 con dirección a Querétaro.

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, kilómetro 22, dirección Cosoleacaque.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 192, dirección Acapulco.

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