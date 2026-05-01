Debido al megapuente que se vive en México por el Día del Trabajo, así como por la conmemoración de la Batalla de Puebla, se espera que miles de familias salgan desde la Ciudad de México y Estado de México hacia otras entidades. Para que tus vacaciones no se vean afectadas por bloqueos o manifestaciones, aquí te decimos cómo se encuentran las carreteras hoy 1 de mayo de 2026.

La mañana de este viernes se presenta un panorama complicado en varias autopistas del país, con cierres totales, reducción de carriles por accidentes y carga vehicular.

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Bloqueos en carreteras hoy 1 de mayo: Autopistas cerradas en México

Autopista Champotón – Campeche

Km 168, dirección Champotón. Se mantiene cierre total de circulación por un accidente. Personal realiza trasvase de carga, lo que impide el paso continuo.

Autopista México – Querétaro

Km 173, dirección Ciudad de México. Se mantiene reducción de carriles por un vehículo con falla mecánica.

Se registra tránsito intenso en la zona. Equipos trabajan para retirar la unidad y normalizar la circulación.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 140, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles por atención de accidente. En la zona se registra carga vehicular intensa.



Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 1, 2026

Autopista Cuernavaca - Acapulco

Dirección Acapulco. Registra carga vehicular del km 93 al 99, por periodo vacacional.

Autopista México - Cuernavaca

Plaza de Cobro Tlalpan, dirección Cuernavaca.

Autopista México - Querétaro

Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro.

Estas vías de comunicación son monitoreadas en tiempo real por Carreteras y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras, por lo que si planeas viajar a otra entidad o región de la República, te recomendamos verificarlas constantemente.

Extrema precauciones para minimizar contratiempos y mejorar la seguridad vial durante los traslados. Para más información, CAPUFE habilita el número telefónico 074 para ampliar detalles.

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