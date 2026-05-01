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Marchas y bloqueos colapsan calles de CDMX hoy; alcaldías con cierres
/México/Nota

Tláloc nos bendice con un poco de lluvia en medio de la ola de calor en gran parte del país

A partir de este día, se prevé que el aire seco, cielo despejado y calor extremo disminuyan; además el frente frío número 48 se extenderá por el norte del país junto con un canal de baja presión, generando lluvias en varios estados.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Para este 1º de mayo, se prevé que el aire seco que hemos estado sufriendo, junto con el cielo despejado y calor extremo, disminuyan, aunque las altas temperaturas se mantendrán en gran parte del país.

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El sofocante clima afectará a los siguientes estados, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

  • Oeste de Durango
  • Centro de Sinaloa
  • Centro, sur y suroeste de Jalisco
  • Noroeste y suroeste de Michoacán
  • Guerrero
  • Norte, centro y sur de Oaxaca
  • Norte y centro de Chiapas
  • Sur de Nuevo León
  • Suroeste Tamaulipas
  • Norte, centro y sur de San Luis Potosí
  • Noreste Zacatecas
  • Noreste de Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Centro de Veracruz
  • Centro, sureste y suroeste de Puebla
  • Este de Tlaxcala
  • Norte y suroeste del Edomex
  • CDMX
  • Morelos

Sin embargo, hay buenas noticias para Aguascalientes y Nayarit, donde podrán librarse del abrasador calor.

¿Dónde lloverá hoy 1º de mayo en México?

Debido a la entrada del frente frío número 48 y a la “aspiradora” de aire que genera nubes y lluvia, varios estados del país registrarán chubascos y lluvias fuertes en le oriente y sureste de México.

Lluvias puntuales fuertes en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Chubascos en:

  • Chihuahua
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas en:

  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • CDMX
  • Edomex
  • Tlaxcala

¿En qué estados hará calor este 1º de mayo?

Las temperaturas máximas mayores a 45 °C se registrarán en:

  • San Luis Potosí
  • Guerrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Morelos
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Edomex

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • CDMX
  • Tlaxcala

Por su parte, las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado abarcaran las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Asimismo, de -5 a 0 °C se registrarán en zonas serranas de Baja California y Zacatecas. Mientras que las mínimas de 0 a 5 °C durante la noche se reportarán en zonas serranas de Sonora y Edomex.

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