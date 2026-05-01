Para este 1º de mayo, se prevé que el aire seco que hemos estado sufriendo, junto con el cielo despejado y calor extremo, disminuyan, aunque las altas temperaturas se mantendrán en gran parte del país.
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El sofocante clima afectará a los siguientes estados, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
- Oeste de Durango
- Centro de Sinaloa
- Centro, sur y suroeste de Jalisco
- Noroeste y suroeste de Michoacán
- Guerrero
- Norte, centro y sur de Oaxaca
- Norte y centro de Chiapas
- Sur de Nuevo León
- Suroeste Tamaulipas
- Norte, centro y sur de San Luis Potosí
- Noreste Zacatecas
- Noreste de Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Centro de Veracruz
- Centro, sureste y suroeste de Puebla
- Este de Tlaxcala
- Norte y suroeste del Edomex
- CDMX
- Morelos
Sin embargo, hay buenas noticias para Aguascalientes y Nayarit, donde podrán librarse del abrasador calor.
¿Dónde lloverá hoy 1º de mayo en México?
Debido a la entrada del frente frío número 48 y a la “aspiradora” de aire que genera nubes y lluvia, varios estados del país registrarán chubascos y lluvias fuertes en le oriente y sureste de México.
Lluvias puntuales fuertes en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Chubascos en:
- Chihuahua
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas en:
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- CDMX
- Edomex
- Tlaxcala
¿En qué estados hará calor este 1º de mayo?
Las temperaturas máximas mayores a 45 °C se registrarán en:
- San Luis Potosí
- Guerrero
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Durango
- Sinaloa
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Tamaulipas
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Edomex
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- CDMX
- Tlaxcala
Por su parte, las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado abarcaran las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Asimismo, de -5 a 0 °C se registrarán en zonas serranas de Baja California y Zacatecas. Mientras que las mínimas de 0 a 5 °C durante la noche se reportarán en zonas serranas de Sonora y Edomex.
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