Para este 1º de mayo, se prevé que el aire seco que hemos estado sufriendo, junto con el cielo despejado y calor extremo, disminuyan, aunque las altas temperaturas se mantendrán en gran parte del país.

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El sofocante clima afectará a los siguientes estados, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Oeste de Durango

Centro de Sinaloa

Centro, sur y suroeste de Jalisco

Noroeste y suroeste de Michoacán

Guerrero

Norte, centro y sur de Oaxaca

Norte y centro de Chiapas

Sur de Nuevo León

Suroeste Tamaulipas

Norte, centro y sur de San Luis Potosí

Noreste Zacatecas

Noreste de Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Centro de Veracruz

Centro, sureste y suroeste de Puebla

Este de Tlaxcala

Norte y suroeste del Edomex

CDMX

Morelos

Sin embargo, hay buenas noticias para Aguascalientes y Nayarit, donde podrán librarse del abrasador calor.

¿Dónde lloverá hoy 1º de mayo en México?

Debido a la entrada del frente frío número 48 y a la “aspiradora” de aire que genera nubes y lluvia, varios estados del país registrarán chubascos y lluvias fuertes en le oriente y sureste de México.

Lluvias puntuales fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chubascos en:

Chihuahua

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas en:

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Morelos

CDMX

Edomex

Tlaxcala

¿En qué estados hará calor este 1º de mayo?

Las temperaturas máximas mayores a 45 °C se registrarán en:

San Luis Potosí

Guerrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Durango

Sinaloa

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Edomex

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California Sur

Aguascalientes

CDMX

Tlaxcala

Por su parte, las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado abarcaran las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Asimismo, de -5 a 0 °C se registrarán en zonas serranas de Baja California y Zacatecas. Mientras que las mínimas de 0 a 5 °C durante la noche se reportarán en zonas serranas de Sonora y Edomex.