Guerrero ofrece hasta 50% de descuento en licencias de conducir a personas que cumplan este requisito

El estado de Guerrero tiene un programa activo para reducir los gastos de sus habitantes. La Tarjeta Dorada da acceso a descuentos de hasta 50% en servicios y establecimientos —incluyendo la licencia de conducir— pero solo aplica para quienes cumplan una condición específica.

No cualquier residente califica. El beneficio va dirigido a un grupo puntual: hay un requisito de edad que define quién entra y quién no. ¿Ya sabés si aplicas?

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¿Quién puede obtener el descuento en licencias de conducir en Guerrero?

La Tarjeta Dorada es exclusiva para adultos mayores de 60 años que vivan en el estado. Esa es la condición central: tener al menos seis décadas de vida y residencia comprobada en Guerrero.

El programa del Gobierno de Guerrero no solo cubre la licencia de conducir. Los beneficiarios acceden a descuentos en distintos servicios y establecimientos del estado, lo que representa un alivio directo al gasto mensual.

El trámite es completamente gratuito. No hay costo de gestión, ni intermediarios: se hace directamente en los módulos de atención instalados en las cabeceras municipales.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada en Guerrero

Para acceder al 50% de descuento, hay que llevar la documentación completa al módulo más cercano:

60 años o más

Residir en el estado de Guerrero

Identificación oficial vigente ( INE )

) CURP actualizada

actualizada Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografías tamaño infantil

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales

La entrega es inmediata, siempre que los documentos estén completos y validados. Sin filas interminables ni citas previas.

¿Dónde pueden tramitar la Tarjeta Dorada los adultos mayores?

Los módulos de atención están en las cabeceras municipales del estado. No hace falta ir a una oficina central: el trámite se resuelve en el municipio donde vivís.

Llevá todo en orden desde la primera visita. Con la documentación completa, la Tarjeta Dorada sale el mismo día.

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