Publicó cuánto paga su tarifa de agua en Querétaro y desató una ola de comentarios: “No consumí más de 1 m3 y pago esto”

Un usuario de Reddit de Querétaro compartió su factura de agua correspondiente al periodo de facturación 2026/04 y generó una intensa discusión. El comentario que acompañó la publicación fue directo: “No consumí más de 1 m3 y pago esto”.

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¿Cuánto pagó el usuario de Querétaro que desató una ola de comentarios?

Según se observa en la foto que compartió el usuario de Reddit, la factura corresponde a la administración de Querétaro, bajo el grupo tarifario M16, con tipo de tarifa doméstico medio, y fue emitida el 19 de febrero de 2026.

El monto total a pagar, en tanto, es de $271 pesos. El desglose incluye conceptos como el servicio integral de agua potable por un importe de $270.80, además de un cargo por redondeo de $0.38 y un crédito por redondeo siguiente recibo de -$0.18.

El consumo promedio indicado en el comprobante es de 1 m3, igual al consumo actual del periodo, lo que refleja un uso mínimo del servicio.

¿Cuánto pagan otros usuarios por el servicio de agua en Querétaro?

La publicación en Reddit desató una ola de comentarios de ciudadanos que detallaron cuánto pagan por el agua en Querétaro. Una persona contó que paga prácticamente el mismo monto pero por un consumo superior: “271 con 7m3 de consumo, zona norponiente”, expresó el usuario.

Otras respuestas mostraron que sus boletas fueron más elevadas: “En donde vivo el último recibo fue de $443 y en el taller de $343” y “Rento en el centro y no uso mas que 1m3 y pago 460. Siento que es un valor muy elevado”, detallaron otras personas.

Por otra parte, un queretano respondió que el usuario que desató el debate no está teniendo consumo y que lo que le cobran es el estándar.

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