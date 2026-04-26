Es ley: Guanajuato prohíbe la venta de estos alimentos en todas las escuelas de educación básica

La SEP toma medidas drásticas en las escuelas para combatir la obesidad infantil.

La SEP toma medidas drásticas en las escuelas para combatir la obesidad infantil. | www.gob.mx

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene vigente desde marzo de 2025 la prohibición de venta y distribución de alimentos procesados y bebidas azucaradas en todas las escuelas de Guanajuato, como parte de la estrategia nacional “Vida Saludable”.

Esta disposición faculta a la SEP para sancionar a cooperativas y tiendas escolares que incumplan los nuevos lineamientos nutricionales. Según la Ley General de Educación, las multas para los planteles que mantengan la oferta de productos ultraprocesados oscilan entre los 10 mil y 113 mil pesos, con el objetivo de erradicar los índices de obesidad infantil en el Sistema Educativo Nacional.

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¿Qué alimentos están prohibidos en las escuelas de Guanajuato?

La SEP determinó la salida inmediata de productos con bajo aporte nutricional y aquellos que presenten sellos de advertencia en su empaque original. La restricción aplica para todos los niveles: Básico, Medio Superior y Superior.

Lista de alimentos eliminados de las cooperativas:

Bebidas: Refrescos, jugos de caja, néctares, leches saborizadas y bebidas para deportistas.

Refrescos, jugos de caja, néctares, leches saborizadas y bebidas para deportistas. Botanas y frituras: Papas fritas, chicharrones, nachos con queso y cacahuates fritos o con sal añadida.

Papas fritas, chicharrones, nachos con queso y cacahuates fritos o con sal añadida. Comida preparada: Pizzas, hamburguesas, hot dogs, tacos dorados, chilaquiles y sincronizadas.

Pizzas, hamburguesas, hot dogs, tacos dorados, chilaquiles y sincronizadas. Repostería: Donas, pastelitos, galletas industrializadas, flanes y gelatinas con azúcar.

Donas, pastelitos, galletas industrializadas, flanes y gelatinas con azúcar. Golosinas: Dulces, gomitas, chocolates y chicles.

¿Cuáles son las multas por vender comida chatarra en los planteles de Guanajuato?

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la vigilancia en los planteles se intensificará para asegurar que el 100% de las escuelas cumplan con la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sanciones y medidas de control:

Multas económicas: Desde $10,000 hasta $113,000 pesos conforme a la gravedad de la falta.

Desde conforme a la gravedad de la falta. Prohibición de sellos: No se permiten alimentos sueltos o a granel que provengan de empaques con sellos de advertencia.

No se permiten alimentos sueltos o a granel que provengan de empaques con sellos de advertencia. Capacitación obligatoria: La SEP ha capacitado a casi 2 millones de personas en la preparación de alimentos saludables.

La ha capacitado a casi 2 millones de personas en la preparación de alimentos saludables. Vigilancia: Madres, padres de familia y docentes supervisarán el contenido de las cooperativas escolares.

¿Qué alimentos sí se pueden vender en las cooperativas escolares?

El Gobierno de México publicó el "Manual para personas que preparan y venden alimentos en las escuelas“, el cual detalla las alternativas aceptadas para sustituir los productos ultraprocesados.

Frutas y verduras: Jicaletas, palitos de verdura rallada, fruta de temporada y brochetas de frutas.

Jicaletas, palitos de verdura rallada, fruta de temporada y brochetas de frutas. Proteínas y lácteos: Queso panela, requesón, pollo, huevo y yogur natural con fruta.

Queso panela, requesón, pollo, huevo y yogur natural con fruta. Cereales y granos: Tortilla de maíz, elotes hervidos, alegrías de amaranto y palomitas de maíz naturales.

Tortilla de maíz, elotes hervidos, alegrías de amaranto y palomitas de maíz naturales. Bebidas: Agua simple potable e infusiones frutales o tés naturales sin azúcar.

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