Mexicanos se sienten inseguros por la delincuencia en donde viven y transitan

En el cuarto trimestre de 2025, al menos 63 de cada 100 personas consideró que era peligroso vivir en su ciudad. La calle, el metro, el cajero y en general los transportes públicos, los ciudadanos dijeron sentirse inseguros.

El 25% de los encuestados dijo que la situación va a empeorar en los siguientes 12 meses, un alza del 4%, ya que “hay mucho ratero”. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ciudades en donde fue mayor la percepción de inseguridad son:

Uruapan, Michoacán

Culiacán, Sinaloa

Ciudad Obregón, Sonora

Ecatepec, Estado de México

Irapuato, Guanajuato