Mexicanos se sienten inseguros por la delincuencia en donde viven y transitan
Los mexicanos se sienten inseguros en el transporte público y en cajeros de bancos y prevén que la situación empeore en los siguientes doce meses.
En el cuarto trimestre de 2025, al menos 63 de cada 100 personas consideró que era peligroso vivir en su ciudad. La calle, el metro, el cajero y en general los transportes públicos, los ciudadanos dijeron sentirse inseguros.
El 25% de los encuestados dijo que la situación va a empeorar en los siguientes 12 meses, un alza del 4%, ya que “hay mucho ratero”. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ciudades en donde fue mayor la percepción de inseguridad son:
Uruapan, Michoacán
Culiacán, Sinaloa
Ciudad Obregón, Sonora
Ecatepec, Estado de México
Irapuato, Guanajuato