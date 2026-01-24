inklusion.png Sitio accesible
Fuga de gas paraliza la Autopista México - Pachuca a la altura de Tizayuca

Mexicanos se sienten inseguros por la delincuencia en donde viven y transitan

Los mexicanos se sienten inseguros en el transporte público y en cajeros de bancos y prevén que la situación empeore en los siguientes doce meses.

Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

En el cuarto trimestre de 2025, al menos 63 de cada 100 personas consideró que era peligroso vivir en su ciudad. La calle, el metro, el cajero y en general los transportes públicos, los ciudadanos dijeron sentirse inseguros.

El 25% de los encuestados dijo que la situación va a empeorar en los siguientes 12 meses, un alza del 4%, ya que “hay mucho ratero”. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ciudades en donde fue mayor la percepción de inseguridad son:

Uruapan, Michoacán
Culiacán, Sinaloa
Ciudad Obregón, Sonora
Ecatepec, Estado de México
Irapuato, Guanajuato

