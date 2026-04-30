Hay trabajo como médico laboral con sueldo de 26 mil pesos

Si perteneces al sector salud y estás buscando una nueva oportunidad laboral, hay una vacante como médico laboral en una importante empresa de tequila en San Gabriel, Jalisco, te compartimos los requisitos, sueldo y todos los detalles para que apliques.

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¿Cómo aplicar a la vacante como médico?

La empresa José Cuervo busca a un médico que brinde atención a los empleados y coordine acciones con el área de salud, genere informes médicos y estadísticos relacionados con la salud laboral y de seguimiento a programas empresariales de salud y bienestar.

El horario a laborar es de las 08:00 a las 18:00 horas con una hora para comer. Las personas que estén interesadas en aplicar deberán ingresar al siguiente enlace y contar con un perfil en el Portal del Empleo donde deberán ingresar algunos datos. La fecha límite de la vacante es el 9 de mayo y el proceso de reclutamiento tiene una duración de cuatro semanas.

Sueldo y requisitos para el trabajo

De acuerdo con la información de la vacante, se requiere un nivel académico de licenciatura como médico cirujano y partero. Experiencia de 2 a 3 años en área de la salud y en prevención y detección de enfermedades.

Entre las habilidades y competencias destacan: mejora continua, orientación a resultados, análisis y solución de problemas, compromiso, proactividad, trabajo en equipo y liderazgo.

Se ofrece un sueldo de entre 26 mil y 29 mil pesos mensuales. Prestaciones superiores y contrato por tiempo indeterminado. Si quieres conocer más detalles sobre esta y otras vacantes disponibles en cualquier parte del país puedes ingresar al Portal del Empleo.