Hay trabajo en Hacienda: INDAABIN abre vacantes con salarios de 44 mil pesos

¡No busques más! El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX) con un salario de más de 44 mil pesos.

La oportunidad labora fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y está pensada para personas con licenciatura o pasantías en Administración, Derecho, Economía, Ingeniería Civil o Arquitectura.

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En esta publicación, Presidencia nos comparte información importante.



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Vacantes en INDAABIN: puestos, salarios y características

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta número 005/2026, se trata de una vacante para el cargo de subdirección de Programas Inmobiliarios y tiene las siguientes características:

Salario bruto: 44 mil 946 pesos mensuales

bruto: Adscrito a la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria

Experiencia laboral de, al menos, cuatro años en Administración Pública, Derecho Administrativo, Arquitectura o Ingeniería Civil

o Las funciones principales son coordinar y supervisar programas relacionados al patrimonio inmobiliario; asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de inmuebles, además de gestionar procesos administrativos en la cartera inmobiliaria.

Fechas para aplicar en la vacante de INDAABIN 2026

En caso de que cumplas con los requisitos y te interese el puesto, estas son las fechas que debes de tomar en cuenta:

Registro de aspirantes: del 22 de abril al 7 de mayo

Examen de conocimientos técnicos: 13 de mayo

Examen de conocimiento generales (APF): 18 de mayo

Evaluación de actividades: 21 de mayo

Revisión de documentos: 26 de mayo

Evaluación de experiencia y méritos: 26 de mayo

Entrevistas y resultados: 2 de junio

El registro se realiza únicamente en el portal TrabajaEn, ahí deberás de cargar tu identificación oficial, acta de nacimiento, currículum (ya en la plataforma), comprobante de estudios y constancias que acrediten la experiencia laboral.

Finalmente, las autoridades informaron que las fechas pueden cambiar dependiendo de las solicitudes que reciban, por lo que es importante mantenerse al tanto de los mensajes que llegan en el portal oficial.

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