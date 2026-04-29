Si quieres empezar mayo con trabajo, la empresa Gadas Logistics publicó una vacante para operador de tractocamión, así que si estás interesado, aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Lanzan vacante como operador de tractocamión

De acuerdo con la publicación, el operador tendrá que transportar materiales peligrosos, carga general, carga y descarga de mercancía. Es necesario contar con secundaria técnica y experiencia de 6 meses a 1 año como operador de tractocamión tipo E.

En cuanto a habilidades y competencias se busca una persona comprometida, que trabaje en equipo, proactiva, que tenga tolerancia a la presión, orientación a resultados y disponibilidad para viajar.

Sueldo, horario y prestaciones

El sueldo es de 20 mil pesos mensuales y se ofrecen prestaciones de ley, bono de productividad semanal y contrato por tiempo indeterminado. El horario es de las 08:00 a las 18:00 horas en San Juan del Río, Querétaro.

Si quieres aplicar es importante que cuentes con un registro en el Portal del Empleo para que te puedas postular. Te pedirán algunos datos y deberás acudir a una entrevista. El proceso de reclutamiento dura un mes y la vacante estará disponible hasta el 7 de mayo.

Cabe mencionar que esta no es la única vacante disponible, hay muchas más en diferentes áreas así que si quieres buscar una que se adapte a tu perfil puedes ingresar al siguiente enlace.

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