Desde muy temprano, servicios de emergencia han atendido diversos accidentes en CDMX y en algunas carreteras, así que para que tomes previsiones, en adn Noticias te informamos en tiempo real qué esta ocurriendo en las calles.

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Choques en CDMX hoy

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que se registraron accidentes en:

Circuito Interior Melchor Ocampo al Norte y Parque Vía, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, como alternativa se recomienda Avenida Insurgentes.

al Norte y Parque Vía, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, como alternativa se recomienda Avenida Insurgentes. Circuito Interior a la altura de Avenida Marina Nacional.

a la altura de Avenida Marina Nacional. Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Prisciliano Sánchez con dirección al Poniente en la alcaldía Iztapalapa.

a la altura de Prisciliano Sánchez con dirección al Poniente en la alcaldía Iztapalapa. Circuito Interior a la altura de Florencio Constantino con dirección al Poniente.

a la altura de Florencio Constantino con dirección al Poniente. Avenida Tláhuac a la altura de Anillo Periférico.

Cortes a la circulación en carreteras hoy

Según el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se han registrado accidentes en:

Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 181 con dirección a CDMX.

Autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 59 con dirección a CDMX.

Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 27, dirección La Tinaja.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, en el kilómetro 214, dirección Acatzingo.

Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 15, dirección Veracruz.

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, en el kilómetro 49, dirección Agua Dulce.