Desde las primeras horas de este miércoles se registraron algunos accidentes en la CDMX y carreteras de México así que para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino, te decimos donde hay afectaciones vehiculares.
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Cortes a la circulación en CDMX
OVIAL dio a conocer que debido a percances vehiculares se puede encontrar lento avance en:
Viaducto Río de la Piedad a la altura de Circuito Interior hacia el Poniente.
Emiliano Zapata a la altura de Avenida Guerrero, San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras.
Avenida Thiers y Kelvin en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
Benjamín Hill y Calor B. Zetina en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de Manuel G. Zamora, colonia Ejército Constitucionalista I y II en la alcaldía Iztapalapa.
Viaducto Miguel Alemán Valdés al Poniente pasando Dr. José María Vértiz, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.
Carreteras con afectaciones vehiculares
Por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cierres totales o parciales en las siguientes carreteras:
- Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, en el kilómetro 267, dirección Cd. Mendoza.
- Autopista México- Cuernavaca, en el kilómetro 37 con dirección a CDMX.
- Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el kilómetro 13.
- Autopista Tehuacán - Oaxaca, en el kilómetro 24.
- Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 114, dirección La Tinaja.
- Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 197.
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