Desde las primeras horas de este miércoles se registraron algunos accidentes en la CDMX y carreteras de México así que para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino, te decimos donde hay afectaciones vehiculares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cortes a la circulación en CDMX

OVIAL dio a conocer que debido a percances vehiculares se puede encontrar lento avance en:

Viaducto Río de la Piedad a la altura de Circuito Interior hacia el Poniente.

Emiliano Zapata a la altura de Avenida Guerrero, San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras.

Avenida Thiers y Kelvin en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Benjamín Hill y Calor B. Zetina en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de Manuel G. Zamora, colonia Ejército Constitucionalista I y II en la alcaldía Iztapalapa.

Viaducto Miguel Alemán Valdés al Poniente pasando Dr. José María Vértiz, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

#PrecsuciónVial por choque en Viaducto Río de la Piedad a la altura de Circuito Interior hacia el Poniente. pic.twitter.com/JtQXkXza0w — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 29, 2026

Carreteras con afectaciones vehiculares

Por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cierres totales o parciales en las siguientes carreteras:

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, en el kilómetro 267, dirección Cd. Mendoza.

Autopista México- Cuernavaca, en el kilómetro 37 con dirección a CDMX.

Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el kilómetro 13.

Autopista Tehuacán - Oaxaca, en el kilómetro 24.

Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 114, dirección La Tinaja.

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 197.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.