Cortes a la circulación por accidentes en CDMX y carreteras de México

Cortes a la circulación por accidentes en CDMX y carreteras de México | Armando Manterola

Diariamente se reportan accidentes viales, algunos más graves que otros, y si eres automovilista, en adn Noticias te compartimos en tiempo real, en dónde hay cortes a la circulación hoy martes 28 de abril para que tomes previsiones.

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Choques en CDMX hoy

De acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy hay afectaciones por accidentes en:

Circuito Interior con dirección al Sur a la altura de C. Ote 33, alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa vial se recomienda Avenida Oceanía.

con dirección al Sur a la altura de C. Ote 33, alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa vial se recomienda Avenida Oceanía. Circuito Interior y Puerto México, colonia Peñón de los Baños.

Avenida Tamaulipas y calle San Miguel debido a percance automovilístico.

y calle San Miguel debido a percance automovilístico. Circuito Interior con dirección al Norte a la altura de Avenida Ribera de San Cosme, colonia Santa María la Ribera.

#PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia por volcadura en Circuito Interior con dirección al Sur a la altura de C. Ote. 33, alcaldía Venustiano Carranza. #AlternativaVial Av. Oceanía. pic.twitter.com/rL2pNIBpL4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 28, 2026

Carreteras cerradas por accidentes

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron que hay cortes a la circulación en:

Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 81, dirección Isla debido a choque por alcance.

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, en el kilómetro 286, dirección Cd. Mendoza por falla mecánica de tracto camión.

Las autoridades recomiendan a los conductores que manejen con precaución y que se mantengan atentos a las indicaciones para evitar contratiempos.

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