El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, dio a conocer que el Tren Suburbano tendrá un precio especial durante todo un mes por la inauguración de las corridas directas de la zona de Buenavista hasta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con lo mencionado por el director de Banobras, entre los descuentos especiales destaca que las estaciones intermedias entre Buenavista y el AIFA, tendrán un costo de “ruta corta”, es decir de tan solo 11.50 pesos por usuario.

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Precio del Tren Suburbano hasta el AIFA

Según la información que se dio a conocer por parte de las autoridades correspondientes, durante el primer mes de operación de Buenavista hasta el AIFA el costo del Tren Suburbano será de 45 pesos por el trayecto completo.

Se dio a conocer que la promoción que se estará aplicando en esta obra de transporte público, la cual dejó de ser privada para pasar a manos del gobierno, se estará aplicando con la finalidad de que más usuarios se puedan ir identificando con las rutas y puedan usar el tren sin mayores inconvenientes.

Tarifa ordinaria del Tren Suburbano este 2026

Más allá de lo antes mencionado, es importante dar a conocer que la tarifa ordinaria del Tren Suburbano se ha actualizado en los 11 pesos por viaje corto, así como en 25 pesos por viaje largo.

Los kilómetros que comprenden cada uno de las rutas son los siguientes:

Viaje corto: de una a cinco estaciones (de 0 a 12.89 kilómetros)

Viaje largo: de seis a siete estaciones (de 12.9 a 25.6 kilómetros)

¿Cuál será el precio original del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA?

A pesar de que aún no se dan a conocer los precios reales que tendrá la ruta del Tren Suburbano hasta las instalaciones del AIFA, se ha difundido que el costo podría rondar entre los 70 y los 120 pesos.

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