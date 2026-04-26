Joven de Querétaro preguntó a qué edad es posible comprar una casa y las respuestas lo descolocaron: “¡Qué envidia!”

¿A qué edad adquieren los jóvenes su vivienda? Un posteo en Reddit puso el tema sobre la mesa.

¿A qué edad adquieren los jóvenes su vivienda? Un posteo en Reddit puso el tema sobre la mesa. | UDG TV

Un joven de Querétaro abrió un debate en redes sociales con una pregunta que refleja una preocupación cada vez más frecuente: ¿a qué edad es posible independizarse o comprar una casa? Su testimonio, atravesado por la frustración y la sorpresa, generó una rápida identificación entre usuarios.

“Por temas familiares me he querido ir desde los 8”, escribió con tono irónico. Sin embargo, la realidad económica aparece como el principal obstáculo: “la cosa aquí es muy cara”.

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¿A qué edad es posible independizarse hoy?

Según contó el joven de Querétaro a través de Reddit, su objetivo es independizarse este mismo año junto a su pareja. No obstante, el alto costo de las rentas complica ese plan, lo que dificulta su paso hacia la independencia. Aun así, mantiene la expectativa de lograrlo en el corto plazo.

Su experiencia refleja una situación que atraviesan muchos jóvenes: el deseo de dejar el hogar familiar choca con precios elevados, lo que retrasa los planes de independencia.

Reddit El posteo que generó debate. (Captura de pantalla, Reddit)

¿Cómo logran otros jóvenes comprar una casa?

Lo que más llamó su atención fue ver que algunos de sus excompañeros ya alcanzaron esa meta. “Veo las redes de mis compañeros de la secundaria y varios ya compraron su primera casa. No tengo idea de qué harán para que les alcance”, expresó el joven oriundo de Querétaro.

Las respuestas a su publicación en Reddit aportaron distintas perspectivas. Un usuario contó que logró comprar su casa a los 23 años, aunque aclaró que fue en otra época: en ese momento, los puntos necesarios se obtenían prácticamente al año de trabajar, lo que facilitaba el acceso a una vivienda, incluso en una colonia popular de Querétaro.

Otro comentario sumó un matiz distinto. Si bien señaló que hoy también se pueden juntar puntos en poco más de un año, aseguró que “no alcanza” debido a lo limitado del monto acumulado. En su caso, explicó que heredó una casa y utilizó el Infonavit para adquirir un terreno, optando por realizar pagos más altos para que la inversión resulte conveniente.

Ante estos testimonios, la reacción del joven fue directa y sincera: “¡Qué envidia!”.

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