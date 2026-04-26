Puebla: presentan proyecto en el Congreso para agregar requisitos a la renovación de la licencia de conducir

Obtener la renovación de la licencia de conducir en Puebla podría dejar de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en una evaluación de salud y habilidades. La diputada local de Morena, Grace Palomares, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de endurecer los filtros de seguridad y garantizar que quienes están al volante sigan siendo aptos para conducir, sin importar los años de experiencia que tengan.

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¿Cuáles son los nuevos exámenes que tendrían que aplicar los conductores de Puebla?

Actualmente, la ley de Puebla exige exámenes teóricos, prácticos (mediante simuladores) y una valoración integral para quienes tramitan la licencia por primera vez. Sin embargo, la nueva propuesta busca que, al momento de la renovación, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) verifique obligatoriamente que el conductor mantiene sus facultades intactas.

Los nuevos requisitos que se integrarían a la evaluación son:

Aptitudes psicofísicas y sensoriales: Pruebas para medir la agudeza de los sentidos, como la vista y el oído, fundamentales para la reacción en calle.

Pruebas para medir la agudeza de los sentidos, como la vista y el oído, fundamentales para la reacción en calle. Capacidades cognitivas: Evaluaciones sobre el procesamiento de información, razonamiento y memoria.

Evaluaciones sobre el procesamiento de información, razonamiento y memoria. Habilidades motrices: Verificación de la coordinación y respuesta física necesaria para maniobrar un vehículo.

Esta medida pretende que la autoridad implemente mecanismos de verificación periódica, asegurando que el paso del tiempo o posibles padecimientos no pongan en riesgo la seguridad vial del estado.

La seguridad vial no puede dejarse al azar.



Presenté una iniciativa para que, al renovar una licencia 🪪🚗, se verifique de forma objetiva que las personas cuentan con las aptitudes necesarias para conducir. 🧵 pic.twitter.com/hLtp5NZQtg — Grace Palomares (@GracePalomares) March 27, 2026

¿Qué pasará si la iniciativa es aprobada por los diputados?

El proyecto de reforma a los artículos 128 y 129 de la Ley de Movilidad se encuentra actualmente en la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso para su análisis y posterior dictaminación. De recibir “luz verde” por parte del Pleno, se establecerían plazos estrictos para su ejecución.

En caso de ser aprobada, la Secretaría de Movilidad y Transporte contará con un periodo de 180 días naturales para diseñar, crear e implementar formalmente estas nuevas pruebas físicas, cognitivas y motrices.

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