Continúa la ola de calor en el territorio nacional, por lo que este domingo habrá altas temperaturas. El Servicio Meteorológico publicó su pronóstico del clima para hoy.

Sistemas interaccionarán provocando condiciones distintas a lo largo y ancho de la República.

Se dio a conocer que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en gran parte de México, incluyendo el norte, centro, occidente y sureste del país.

En el noreste, una línea seca provocará chubascos, fuertes vientos y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias en el oriente, centro y sur, incluido el Valle de México.

Por su parte, un nuevo frente frío cerca del noroeste ocasionará vientos fuertes y lluvias aisladas en Baja California.

Te recordamos que debido a la mala calidad del aire, hay Doble Hoy No Circula.

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Ola de calor en México: Altas temperaturas hoy

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste, centro y sur), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

Estados con lluvia hoy domingo 26 de abril de 2026

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

¿Hará frío en México?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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