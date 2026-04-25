Últimos días para renovar Tarifa Unidos en Querétaro: el ahorro que pierdes si no haces el trámite antes de esta fecha

Tarjeta QroBus Querétaro | Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro

Mantener el costo de transporte más bajo de todo el país requiere de un pequeño trámite administrativo para los usuarios queretanos. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) ha anunciado el inicio oficial del periodo de renovación para el programa social Tarifa Unidos. Este proceso es vital para que sectores específicos de la población conserven el subsidio que les permite trasladarse por solo $2 pesos, evitando que su saldo se agote con la tarifa general por falta de actualización de datos.

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Transporte en Querétaro: ¿Quiénes deben realizar la renovación y cuál es la fecha límite?

El periodo para cargar la documentación digital comenzó este 20 de abril y concluirá el próximo 20 de junio de 2026. Es importante destacar que no todos los beneficiarios están obligados a realizar este movimiento.

La renovación aplica exclusivamente para:

Estudiantes: Para validar que continúan con su formación académica.

Para validar que continúan con su formación académica. Personal al servicio de la comunidad: Con el fin de refrendar su situación laboral vigente.

Por otro lado, la AMEQ aclaró que los adultos mayores y personas con discapacidad permanente quedan exentos de este trámite, ya que cuentan con el beneficio de manera directa y permanente sin necesidad de actualizaciones.

Querétaro transporte Inicia periodo de renovación de Tarifa Unidos para estudiantes y personal al servicio de la comunidad (Gobierno Querétaro)

¿Cómo realizar el trámite paso a paso y asegurar el beneficio?

La buena noticia es que el proceso es completamente digital, lo que evita filas y traslados innecesarios. Los interesados en Querétaro pueden utilizar la App Qrobus, el sitio web oficial o incluso el chatbot de la Agencia (446 117 1516).

Para asegurar que tu Tarifa Unidos se mantenga activa, sigue estas recomendaciones:

Carga tus documentos: Ingresa a las plataformas oficiales y llena el formulario. Al finalizar, se te asignará un número de folio. Seguimiento: Revisa el estatus en el apartado “Trámite” de la app. Si tu solicitud es rechazada, no intentes hacer una nueva; debes corregir la información sobre el mismo folio original. Activación final: Una vez aprobada, realiza una recarga mínima de $2 pesos. Al subir al autobús, verifica en el validador que el cobro sea el correcto.

En caso de que el validador no reconozca la tarifa preferente tras la aprobación, deberás acudir con tu tarjeta y folio a las delegaciones de la capital o a las oficinas centrales de la AMEQ para recibir asistencia técnica directa.

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