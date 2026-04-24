Querétaro confirma desvíos en todas estas rutas del transporte público hasta el 26 de abril

Durante los días de cierre, se llevarán a cabo operativos viales para agilizar el tránsito.

Durante los días de cierre, se llevarán a cabo operativos viales para agilizar el tránsito. | Getty Images

Durante este fin de semana, usuarios del transporte público en Querétaro deberán tomar precauciones ante los cambios en la movilidad que afectarán varias rutas. Autoridades confirmaron desvíos temporales en distintos recorridos debido a cierres viales en una de las zonas más transitadas de la ciudad: Calzada de los Arcos.

Las modificaciones estarán vigentes desde la noche del 24 de abril hasta el 26 del mismo mes y responden a los festejos por el aniversario del Acueducto de Querétaro.

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¿Qué rutas del transporte público tendrán desvíos?

De acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, varias rutas modificarán su recorrido de forma temporal debido al cierre temporal de la Calzada de los Arcos.

Las rutas afectadas son:

T05

T10

M217

L109

C38

T02

De acuerdo con la publicación, algunas vías alternas de estas rutas será la avenida Circunvalación, en el caso de las rutas T05 y C38, para luego incorporarse al Libramiento Norte. Líneas como la M217, T10, L109 y T02, tendrán mayores modificaciones al modificar su trayecto al avanzar sobre la avenida Constituyentes hasta llegar a la Alameda Hidalgo.

¿Por qué habrá cambios en la movilidad?

Las autoridades informaron que los ajustes se deben a la celebración por los 300 años del Acueducto de Querétaro, uno de los íconos históricos de la ciudad. Como parte de las actividades, se instalarán 5 escenarios sobre la calzada, donde se llevarán actividades artísticas y eventos para toda la familia.

Esto provocará el cierre total de la Calzada de los Arcos desde el viernes 23 de abril en punto de las 23:00 horas, y hasta el domingo 26 de abril al mediodía.

¿Qué alternativas habrá para los usuarios?

Además de los desvíos, se implementarán medidas para facilitar la movilidad durante los festejos. Entre ellas destacan:

Operativos viales para agilizar el tránsito

Recomendación de usar vías alternas

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y planear sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos durante estos días.

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