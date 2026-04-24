La exreina de belleza fue asesinada el 15 de abril en su departamento de Polanco.

La exreina de belleza fue asesinada el 15 de abril en su departamento de Polanco.

Carolina Flores, exreina de belleza en Baja California, fue asesinada el pasado 15 de abril en un lujoso departamento de Polanco. La presunta feminicida fue Erika María, su suegra.

El caso de Carolina Flores causó conmoción, debido a la aberrante razón por la que su suegra le disparó en la cabeza y en el tórax. En adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe de la presunta feminicida que incluso fue candidata a regidora.

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¿Quién es Erika María, suegra y presunta asesina de Carolina Flores?

Erika María Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, fue candidata a regidora en el municipio de Ensenada, Baja California, en 2016. Es la madre de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina y padre del bebé de ocho meses, que ha quedado huérfano.

¡Justicia para Carolina Flores! 🕊️ La exreina de belleza fue asesinada en su propio hogar en Polanco. Su suegra es la presunta responsable del crimen, mientras que su esposo habría permitido la huida. Así fue el momento 👇🏼



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De acuerdo con registros administrativos, la suegra de Carolina Flores participó en 2017 como apoderada legal en trámites civiles en Ensenada, Baja California. Sin embargo, en 2025, la pareja se mudó sola a la CDMX, pues presuntamente Carolina y sus suegra tenían una mala relación.

Dictan orden de aprehensión en contra de Erika

Este jueves 23 de abril, la Fiscalía de la CDMX giró una orden de aprehensión en contra de Erika María por el presunto feminicidio de su nuera Carolina Flores, de 27 años.

Fue Alejandro, esposo de la exreina de belleza, quien denunció a su propia madre por el feminicidio. Sin embargo, lo hizo un día después del crimen, lo que le dio a la muerte de 63 años tiempo suficiente para darse a la fuga.

¿Qué le pasó a Carolina Flores, la exreina de belleza que murió en Polanco?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el pasado 15 de abril, se cometió un asesinato en un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección.

Según un vídeo que circula en redes sociales,Erika María estaba resentida con su nuera, porque se había casado con su hijo, quien se fue a vivir con su nueva familia a la CDMX. “Tú eres mío y ella te robó”, se le escucha decir ala presunta feminicida en el video.

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