Es oficial: se construirán 5 telebachilleratos en estos municipios de Querétaro

El panorama educativo en Querétaro está por dar un salto importante. Tras una reunión entre el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se formalizó la construcción de cinco nuevos planteles educativos bajo el modelo de telebachillerato.

Esta iniciativa forma parte del proyecto nacional “Margarita Maza”, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y busca garantizar que más jóvenes tengan acceso a las aulas en zonas estratégicas del estado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué municipios de Querétaro se ubicarán los nuevos planteles?

La planeación de estos centros educativos no es casualidad; se construirán en las demarcaciones con mayor crecimiento demográfico y demanda estudiantil. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEEQ) confirmó que los municipios beneficiados son:

Querétaro (Capital)

(Capital) San Juan del Río

Pedro Escobedo

Corregidora

El Marqués

Para que este proyecto se materialice, se ha establecido un esquema de colaboración donde el Gobierno Federal otorgará los recursos económicos para la obra, mientras que cada uno de los municipios mencionados tendrá la responsabilidad de destinar y donar el terreno correspondiente donde se levantará la infraestructura.

➡️ Querétaro tendrá 5 nuevos Telebachilleratos "Margarita Maza"



Se trata de 5 nuevos planteles que ampliarán la cobertura de educación media superior en Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, Pedro Escobedoy El Marqués https://t.co/hhAOyqm2XT pic.twitter.com/EvYuSQTbAa — Presencia Universitaria (@PresenciaUni) April 16, 2026

¿Qué características tendrán los telebachilleratos y cuánto se invertirá en ellos?

Cada uno de estos telebachilleratos representa una inversión de 17.5 millones de pesos, sumando una bolsa total cercana a los 87.5 millones para el estado. El objetivo de las autoridades es que la construcción arranque formalmente en el próximo ciclo escolar.

En cuanto a su diseño y capacidad, los planteles estarán equipados para ofrecer un entorno digno y funcional para el aprendizaje. Cada unidad educativa contará con:

Capacidad: Espacio para recibir a cerca de 200 estudiantes.

Espacio para recibir a cerca de 200 estudiantes. Infraestructura: Tres salones de clase y un área administrativa.

Tres salones de clase y un área administrativa. Espacios comunes: Una cancha de usos múltiples equipada con arcotecho para proteger a los alumnos de las inclemencias del clima.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.