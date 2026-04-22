Es oficial en Guanajuato: este municipio tendrá jornada astronómica gratuita el 24 de abril

El próximo 24 de abril, la ciudad de León, en Guanajuato, será sede de “Leer el Cielo: Jornada Astronómica”, un evento diseñado para transformar la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno en un portal hacia las estrellas. Organizado por el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) y la Universidad de Guanajuato (UG), este encuentro busca que la ciencia salga de los laboratorios y llegue directamente a la ciudadanía a través de la observación directa y el descubrimiento.

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¿Qué actividades habrá para los niños y adultos de León?

La jornada está planeada para cubrir todos los rangos de edad, desde los más pequeños que apenas descubren las luces en el cielo, hasta adultos interesados en la técnica científica. Las actividades comenzarán a partir de las 16:30 horas y se extenderán hasta las 21:00 horas con entrada completamente libre.

Entre la oferta destacan los siguientes talleres y charlas:

Para niños (5 a 10 años): El taller “Entre Bombones y Estrellas” permitirá crear constelaciones en 3D en la Sala Infantil a las 16:30 horas.

El taller “Entre Bombones y Estrellas” permitirá crear constelaciones en 3D en la Sala Infantil a las 16:30 horas. Para adolescentes y adultos: En la Comicteca se llevará a cabo “Detectives Cósmicos del Observatorio Vera Rubin”, una actividad enfocada en la astronomía moderna.

En la Comicteca se llevará a cabo “Detectives Cósmicos del Observatorio Vera Rubin”, una actividad enfocada en la astronomía moderna. Planetario Infantil: En la Pérgola de la Biblioteca habrá sesiones interactivas de 20 minutos en horarios de 17:30, 19:00, 19:30 y 20:00 horas.

En la Pérgola de la Biblioteca habrá sesiones interactivas de 20 minutos en horarios de 17:30, 19:00, 19:30 y 20:00 horas. Guía del cielo: El especialista Alberto Diez Tejedor impartirá la charla “¿Qué brilla en el cielo?” a las 18:00 horas, utilizando herramientas digitales para enseñar a leer el mapa nocturno.

¿Cómo participar en la observación con telescopio?

Para aquellos que ya tienen equipo en casa pero no saben cómo sacarle provecho, se impartirá el taller “¿Cómo usar tu telescopio?” a las 19:00 horas en la Sala Efraín Huerta. Es requisito indispensable llevar su propio instrumento y, en caso de menores, asistir con un adulto.

Finalmente, la jornada cerrará con una Observación Astronómica Masiva en la Terraza Sur, de 19:00 a 21:00 horas. En este espacio, el CIO, la UG y la propia Biblioteca pondrán sus telescopios profesionales a disposición del público para que todos los asistentes puedan escudriñar la Luna, los planetas y las estrellas visibles esa noche.

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