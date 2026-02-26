Rematan microondas LG con descongelamiento y cocción por menos de 2 mil 800 pesos

A través de su plataforma web oficial la tienda de autoservicio Walmart, anunció un descuento de hasta 900 pesos en el microondas LG de 1.5 pies y capaz de descongelar carne y verdura en cuestión de segundos, lo cual elevó la demanda de este electrodoméstico.

De acuerdo con lo señalado por la misma compañía de autoservicio, en caso de querer adquirir el artículo vía en línea, el microondas podría llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los 5 días hábiles, esto dependiendo la ubicación de cada cliente y la disponibilidad en tiendas cercanas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Precio final del microondas LG en Walmart

El precio original del microondas LG de 1.5 pies es de 3 mil 690 pesos en la tienda en línea de Walmart, así como de 3 mil 099 pesos en la página oficial de la empresa surcoreana.

Pese a ello y tomando en cuenta el descuento de la tienda de autoservicio, este microondas se podrá adquirir por tan solo 2 mil 790 pesos, los cuales se podrán abonar de manera mensual con pagos de 310 pesos.

Características del microondas LG con descuento en Walmart

Más allá de que este microondas cuenta con la capacidad de descongelamiento de carnes y verduras en cuestión de segundos, la compañía LG destacó su electrodoméstico gracias a que cuenta con tecnología Smart Inverter.

El resto de las características de este electrodoméstico son:

Acabado Antibacterial Easy Clean

Lámpara Led

Anillo giratorio hexagonal

Tiene un acabado en color negro con reflejo tipo espejo

Medidas: alto 29.1 centímetros, longitud de 44 cm y ancho de 53.5 cm

¿Cómo comprar el microondas LG en Walmart?

Si eres una de las personas interesadas en aprovechar esta oferta en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en la cual podrás adquirir el microondas LG por menos de 3 mil pesos.

China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.