El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informa sobre lo que ocurre en las calles de la capital y si eres automovilista te decimos dónde hay cortes a la circulación por accidentes en la ciudad y carreteras de México hoy 21 de abril.

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Choques en CDMX hoy

De acuerdo con el reporte, hubo un percance vehicular en Eje 3 Oriente a la altura de Avenida del Taller en la alcaldía Venustiano Carranza.

En Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Marcos N. Mendez en la alcaldía Iztapalapa.

También hubo un accidente en Circuito Interior a la altura de Aviación Civil en la alcaldía Venustiano Carranza.

Servicios de emergencia acudieron a la 3ra cerrada de las Águilas y Escollo en la colonia Álvaro Obregón debido a un incendio de vehículo.

En Avenida Insurgentes pasando Eje Central al Sur en la alcaldía Gustavo A. Madero hubo un percance automovilístico.

Hubo una volcadura en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle Masagua en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En Avenida Río Churubusco pasando Eje 3 Oriente en la colonia Granjas San Antonio en la alcaldía Iztapalapa hubo un accidente.

#PrecauciónVial por percance vehicular en Eje 3 Oriente a la altura de Av. del Talle, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/0m0AWXPE3Z — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 21, 2026

También se reportó un choque en Circuito a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza.

En Canal de Miramontes a la altura de Avenida Santa Ana hubo un accidente.

Cierres por accidentes en carreteras

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que hay cortes a la circulación por accidentes en:

Autopista Cuernavaca - Acapulco, en kilómetro 220, dirección Acapulco.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, en el kilómetro 245, dirección Cd. Mendoza.

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, en el kilómetro 34, dirección Acayucan.

Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 54, dirección Veracruz.

Autopista México-Puebla en el kilómetro 78 con dirección a Puebla.

Autopista La Pera - Cuautla, en el kilómetro 17, dirección Cuautla.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 220, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 21, 2026

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