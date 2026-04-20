Video revela que Guardia Nacional habría abatido a responsable de balacera en Teotihuacán

Tras darse a conocer más información sobre lo ocurrido esta tarde en las Pirámides de Teotihuacán donde se registró una balacera provocada por un hombre recién identificado como Julio César Jasso Ramírez, también circula un video que en redes que revelaría que el responsable del tiroteo habría sido abatido por elementos de la Guardia Nacional que actuaron para confrontar la situación.

Los primeros reportes indicaban que el tirador se habría quitado la vida luego de perpetrar la balacera en Teotihuacán que dejó un saldo de dos personas muertas y otras 13 heridas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

VIDEO de la balacera en Teotihuacán

La primera información que fluyo luego del tiroteo que ocurrió en la Pirámide de la Luna se dio a conocer a través de redes sociales donde varios usuarios difundieron videos del acontecimiento, sin embargo, horas más tarde un nuevo clip muestra cómo los elementos de la Guardia Nacional actuaron para enfrentar al agresor:

Al parecer el tirador de Teotihucán no se suicidó la Guardia Nacional lo persoguió al rededor de la pirámide en un tiroteo.

Imágines terribles. pic.twitter.com/aCC9VnLu27 — 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) April 20, 2026

En el clip anterior se observa a algunos visitantes al complejo arqueológico gritarle a los elementos de la Guardia Nacional para que el tirador no escapara "¡Dispárenle, se les va a ir!" se alcanza a escuchar en la grabación que también se difundió en redes sociales.

Teotihuacán permanecerá cerrado

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el complejo donde se encuentran las Pirámides de Teotihuacán permanecerá cerrado hasta nuevo aviso tras lo ocurrido la tarde del 20 de abril de 2026.

Aunado a esto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya se ha iniciado una investigación por los hechos violentos que se registraron en la zona arqueológica de Teotihuacán; la Fiscalía agregó que se atenderá de forma personal y directa a las víctimas del tiroteo y se buscará esclarecer el caso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.