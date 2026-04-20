Una balacera se desató esta mañana en las Pirámides de Teotihuacán. Visitantes nacionales y extranjeros vivieron minutos de pánico cuando un hombre con cubrebocas subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego en contra de las personas que ahí se encontraban.

Este hecho violento ocurre justo cuando autoridades y promotores impulsaban un ambicioso proyecto de espectáculo de luces para atraer turismo internacional. Te contamos todos los detalles del caso.

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Se desata balacera en las pirámides de Teotihuacán hoy 20 de abril

Este lunes 20 de abril, se reportó un hecho que conmocionó al país, un hombre desató una balacera en las Pirámides de Teotihuacán. En redes sociales, circularon videos de testigos que presenciaron este hecho violento que dejó dos muertos, entre ellos una mujer canadiense, y al menos seis personas lesionadas que requirieron atención inmediata, entre ellos cuatro extranjeros: dos colombianos, un canadiense y un ruso.

🔴 #EnVivo | Balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán deja al menos dos muertos y múltiples heridos https://t.co/NNHHK6dFTM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

Esta lamentable situación sorprendió tanto a turistas nacionales como extranjeros que recorrían el sitio arqueológico. Testigos relataron escenas de confusión y miedo, con personas buscando resguardarse tras escuchar los disparos.

Aunque hasta el momento no se ha detallado el móvil del ataque. Elementos de seguridad estatal y federal acudieron al lugar para controlar la situación e iniciar un operativo en la zona.

Teotihuacán planeaba show de luces para atraer al turismo

El contexto del ataque ha generado mayor impacto, ya que recientemente se dio a conocer que Teotihuacán preparaba un espectáculo de luz y sonido como parte de una estrategia para incrementar el turismo internacional.

Este proyecto buscaba aprovechar el flujo de visitantes extranjeros con una experiencia nocturna que resaltara la historia y grandeza de la zona arqueológica, que se ubica en el Estado de México, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México.

Esta iniciativa pretendía ampliar los horarios y la oferta turística de las pirámides de Teotihuacán, que hasta ahora estaba limitada a visitas diurnas.

Sin embargo, la balacera que se registró esta mañana en la zona arqueológica pone en duda las condiciones de seguridad en uno de los puntos turísticos más importantes del país, justo cuando se buscaba proyectarlo a nivel internacional.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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