¿Hubo granizada atípica en Teotihuacán? Crean impresionantes imágenes de las pirámides con IA

Imágenes de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México en donde aparece pintada de blanco rápidamente se hicieron virales en redes sociales e impresionaron a los usuarios, sin embargo no todas son reales, pues aunque sí se registró una "granizada atípica", no fue como la plasmaron

El pasado 18 de enero se registró una fuerte granizada en diversas partes del Estado de México, sobre todo en el municipio de Teotihuacán, donde las calles principales y avenidas lucieron completamente blancas.

¿Teotihuacán se pintó de blanco o es IA?

Aunque la majestuosa ciudad prehispánica sí acumuló granizo en los diferentes monumentos no se convirtió en una postal invernal. adn Noticias llamó a un centro de información turística que compartió una imagen de Teotihuacán en sus redes sociales y el sitio señaló que aumentó con Inteligencia Artificial (IA) la imagen original.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también confirmaron que en Teotihuacán hubo una extraña granizada, pero muchas de las imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación están modificadas digitalmente.

#INAHInforma 🚨



Con relación a la granizada atípica ocurrida el día de ayer, 18 de enero de 2026, en Estado de México, la Secretaría de @cultura_mx y el INAH informan que no hay afectaciones en la Zona Arqueológica de Teotihuacan.

¿Teotihuacán sufrió daños por el granizo?

Personal del INAH realizó evaluaciones correspondientes a la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán y confirmó que no hubo afectaciones en murales, museos o arquitecturas prehispánicas.

