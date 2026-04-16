Autoridades de EUA sancionan a abogado de “El Mayo” ligado a Morena

Autoridades de EUA anunciaron que se sancionó a Juan Pablo Penilla, abogado de "El Mayo" Zambada y vinculado a Morena

Autoridades de EUA anunciaron que se sancionó a Juan Pablo Penilla, abogado de "El Mayo" Zambada y vinculado a Morena | X: @AztecaNoticias

A través de un informe oficial el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA), dio a conocer que se sancionó al abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, el cual también es señalado de tener vínculos directos con las cúpulas más altas del partido oficialista, Morena.

Fue a través de un informe de las autoridades norteamericanas, que también se dio a conocer que se sancionaron a dos personas más, así como dos casinos y una empresa que podrían estar relacionadas con lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

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EUA emite sanción contra abogado de “El Mayo”

De acuerdo con la información que se lee en el informe del Departamento del Tesoro de EUA, Juan Pablo Penilla prestaría servicios ilegales a miembros del Cártel del Noroeste “más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”.

Se destacó que mientras Penilla Rodríguez representó a Miguel Ángel “El Z-40”, sirvió como intermediario con la actual cúpula del Cártel del Noroeste y otros asociados criminales, esto con la finalidad de mantener las operaciones delictivas.

Juan Pablo Penilla fue reconocido por senadores morenistas en 2023

Es importante mencionar que Juan Pablo Penilla, famoso por ser el abogado de “El Mayo” Zambada, recibió un reconocimiento por parte de senadores morenistas en el pasado 2023, esto por sus labores en relación a los Derechos Humanos.

En su momento, el abogado acudió a la cámara alta para recibir el reconocimiento ante todo el pleno de senadores.

Morena se deslinda de abogado de “El Mayo”

Vale la pena mencionar que tras el anuncio de las sanciones en contra del abogado de “El Mayo” Zambada, morenistas salieron a deslindarse de Juan Pablo Penilla y sus vínculos con el crimen organizado.

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