Autorizan en Puebla la construcción de un puente vehicular en esta zona de San Andrés Cholula

La construcción de un nuevo puente vehicular en San Andrés Cholula ya fue autorizada y reemplazará una estructura que actualmente presenta fallas y riesgo de inundaciones en la zona.

El proyecto recibió el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tras la evaluación de impacto ambiental presentada para su desarrollo.

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¿Dónde se construirá el nuevo puente en San Andrés Cholula?

El puente se ubicará en la zona conocida como El Molinito, donde conectará la avenida El Molinito con la avenida Emiliano Zapata, beneficiando a colonias como Concepción La Cruz y Emiliano Zapata en Puebla.

La obra contempla un cruce sobre el río El Zapatero, en un punto donde actualmente existe una estructura que ha quedado rebasada por las condiciones de la zona.

Se desborda el Río Zapatero en San Andrés Cholula. pic.twitter.com/MBVDXDzVfc — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) July 13, 2025

¿Cómo será el puente y qué características tendrá?

El proyecto contempla la construcción de un puente vehicular con dos carriles, además de incluir paso peatonal en ambos lados. Tendrá un ancho aproximado de 10 metros, con siete metros destinados a la calzada vehicular y banquetas de 1.5 metros en cada lado.

También se prevé la demolición total de la estructura actual para dar paso a una nueva infraestructura con mayor capacidad, tanto para el tránsito como para el flujo del agua. Contará con elementos de seguridad vial y una vida útil estimada de 50 años.

¿Por qué se construirá este puente?

De acuerdo con la evaluación presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la infraestructura actual presenta limitaciones importantes, tanto en su capacidad hidráulica como en su estado estructural.

Durante lluvias intensas, el paso funciona como un obstáculo para el flujo del agua, lo que puede provocar que el nivel suba hasta cubrir completamente el cruce. Esto no solo impide el paso de vehículos y peatones, también incrementa el riesgo de inundaciones en viviendas cercanas.

¿Cuánto costará y cuándo estaría listo?

El proyecto poblano contempla una inversión aproximada de $4.8 millones de pesos y un tiempo de ejecución estimado de 10 meses. Parte de este presupuesto se destinará a acciones para mitigar el impacto ambiental durante la construcción.

Además, la obra no requiere cambio de uso de suelo, ya que se desarrollará en una zona previamente intervenida.

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