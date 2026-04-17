Esta es la ciudad de Puebla a donde se mudaría la empresa sueca SFK tras dejar Monterrey

El panorama industrial en México se reconfigura para el grupo sueco SKF. En una decisión estratégica orientada a mejorar la eficiencia operativa, la compañía ha decidido cerrar su planta ubicada en Monterrey. Este movimiento, aunque implica el recorte de 390 plazas en Nuevo León, representa una oportunidad de expansión para sus instalaciones en Puebla.

Se espera que la planta local, ubicada estratégicamente en Puebla de Zaragoza, sobre la autopista México-Puebla, absorba gran parte de la carga de trabajo que deja la sede regia.

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¿Cuántos empleos nuevos se generarán en la planta de Puebla?

La noticia del cierre en Monterrey ya ha activado gestiones entre los sindicatos y la dirección de la empresa para asegurar que el impacto positivo en el centro del país sea significativo. Actualmente, la fábrica poblana da empleo a 295 personas, pero esta cifra está por aumentar debido al traslado de maquinaria y líneas de producción.

René Sánchez Juárez, secretario general de la Froc-Conlabor, confirmó que ya existe un diálogo formal para concretar esta transición: “Ya fuimos notificados por la empresa del cierre del proyecto en Monterrey y estamos gestionando con el corporativo SKF México que Puebla absorba una parte importante de empleos y esperando que la parte de la producción que se traslade a Puebla sea de alrededor de 100 nuevos empleos”.

¿Por qué SKF eligió fortalecer su sede poblana?

Desde que inició operaciones en el estado en 1987, la planta de Puebla se ha consolidado como un referente de eficiencia. Actualmente, la fábrica produce cerca de 700 tipos de piezas distintas, enfocándose principalmente en rodamientos para el sector automotriz, tanto para equipo original como para servicio. Con una eficiencia de producción que supera el 70%, la sede se ha vuelto un pilar para el corporativo sueco, que tiene presencia en 130 países.

Además del traslado a Puebla, la empresa contempla mover otras operaciones hacia sus instalaciones en La Silla, Nuevo León. Sin embargo, los resultados en servicio e innovación que ha mostrado la sede poblana en los últimos tres años han sido determinantes para que el corporativo decida apostar por ella como receptor principal de este proceso de reestructuración operativa.

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