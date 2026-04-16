¿Eres abogado, politólogo o administrador? Conoce los cargos disponibles en el Servicio Profesional de Carrera

¿Eres abogado, politólogo o administrador? Conoce los cargos disponibles en el Servicio Profesional de Carrera | Segob

¡Ya no busques más trabajo! La Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó la convocatoria pública y abierta 16/2026 con vacantes para ocupar diversos cargos dentro del Servicio Profesional de Carrera, con sueldos que alcanzan hasta los 85 mil pesos mensuales.

El proceso, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya se encuentra en marcha desde el pasado 15 de abril y contempla puestos estratégicos en áreas jurídicas, políticas y administrativas.

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Vacantes en Segob: cargos disponibles y sueldos

Entre los puestos más destacados incluidos en esta convocatoria se encuentran:

Director(a) de Investigación Legal y Reglamentaria

Sueldo mensual bruto: 85 mil 968 pesos

Subdirector(a) de Análisis Prospectivo de Procesos Políticos

Sueldo mensual bruto: 53 mil 692 pesos

Subrepresentación de Coordinación con Gobiernos Estatales y Municipales

Sueldo mensual bruto: 46 mil 39 pesos

Jefe(a) de Departamento de Procesamiento de Bases de Datos

Sueldo mensual bruto: 27 mil 795 pesos

Además, el listado incluye otras posiciones similares en distintos niveles jerárquicos, con remuneraciones que varían según la responsabilidad del cargo dentro de la estructura administrativa.

Requisitos para trabajar en la Secretaría de Gobernación

Los perfiles solicitados dependen del puesto, pero la convocatoria establece criterios generales para los aspirantes:

Escolaridad: Licenciatura concluida (con título o en algunos casos como pasante)

(con título o en algunos casos como pasante) Las áreas más solicitadas son Derecho, Ciencias Políticas, Administración, Economía y Sociología.



Para perfiles técnicos se consideran Matemáticas o Actuaría.

Experiencia mínima:

Direcciones: 4 años



Subdirecciones: 3 años



Jefaturas: 2 años

Áreas de experiencia: Derecho, Administración Pública, Ciencia Política u Opinión Pública.

Habilidades evaluadas: Liderazgo, visión estratégica, trabajo en equipo y conocimientos técnicos específicos.

Fechas clave de la convocatoria Segob 2026

El calendario oficial establece plazos definidos que los aspirantes deben cumplir:

Publicación: 15 de abril de 2026

Registro y revisión curricular: del 15 al 28 de abril de 2026

Reactivación de folios: 29 de abril de 2026

Exámenes y evaluaciones: a partir del 4 de mayo de 2026

Entrevistas: desde el 4 de mayo (fechas personalizadas)

El registro se realiza exclusivamente en el portal TrabajaEn, donde los candidatos deben cargar su información y dar seguimiento al proceso.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Servicio Profesional de Carrera?

El proceso de selección contempla varias etapas:

Registro en línea: creación o actualización del perfil en TrabajaEn

Entrega de documentos: identificación oficial, acta de nacimiento, título o cédula profesional y comprobantes de experiencia laboral

Evaluaciones: examen de conocimientos , pruebas de habilidades y valoración curricular

, pruebas de habilidades y valoración curricular Entrevista final: con el Comité Técnico de Selección

La convocatoria representa una oportunidad para profesionistas que buscan integrarse al servicio público federal con estabilidad laboral y crecimiento profesional.

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