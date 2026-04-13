¡No busques más! Secretaría de Economía tiene trabajo: Vacantes con salarios de hasta 74 mil pesos

¡Ya no busques más trabajo! La Secretaría de Economía (SE) publicó la convocatoria con cinco vacantes dirigidas a profesionistas interesados en integrarse al servicio público federal.

Las posiciones abarcan áreas clave como normalización, certificación y metrología, con sueldos que van desde los 24 mil hasta más de 74 mil pesos mensuales brutos.

El proceso de selección se realizará a través del portal TrabajaEn, donde las personas aspirantes deberán registrarse dentro del plazo establecido.

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📅 13 de abril

🕙 10:00 a 11:00 h (hora CDMX)

💻 Modalidad virtual

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Vacantes en la Secretaría de Economía 2026: requisitos y sueldos

De acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), las plazas disponibles están orientadas a distintos niveles de responsabilidad y experiencia:

Dirección de Normalización para Industria Básica



Sueldo: 74 mil 136 mensuales brutos

Requisitos:

Licenciatura titulada en Derecho, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Ingeniería Mínimo cinco años de experiencia en administración pública, economía o legislación



Subdirección de Normalización para Industrias Diversas



Sueldo: 37 mil 571 mensuales brutos

Requisitos:

Licenciatura en Ingeniería, Química, Derecho o Administración Tres años de experiencia en tecnología industrial, ciencias jurídicas o sector público



Subdirección de Certificación y Verificación



Sueldo: 37 mil 571 mensuales brutos

Requisitos:

Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Economía o Ingeniería Tres años de experiencia en metrología, evaluación de la conformidad o administración pública



Departamento de Apoyo en Metrología



Sueldo: 24 mil 841 mensuales brutos

Requisitos:

Licenciatura terminada o pasante en áreas sociales, administrativas o ingeniería Un año de experiencia en procesos de normalización o sector público



Departamento de Seguimiento al Cumplimiento de Normas



Sueldo: 24 mil 841 mensuales brutos

Requisitos:

Licenciatura en Derecho, Administración o Ingeniería Un año de experiencia en supervisión normativa o trámites administrativos



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Fechas clave para registrarse en TrabajaEn por las vacantes de la SE

Si estás interesado en participar, es fundamental aplicar con el calendario oficial:



Publicación de la convocatoria: 8 de abril de 2026

Registro de aspirantes: del 8 al 22 de abril de 2026

Revisión curricular: inmediata durante el registro

Examen de conocimientos: a partir del 27 de abril

Entrevistas: desde el 7 de mayo

Resultado final del proceso: hasta el 1 de julio de 2026

Hay trabajo en la STPS: Abren vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos durante abril ¿Tienes bachillerato o carrera terminada? Checa los requisitos de la STPS para ganar más de 50 mil pesos mensuales; el registro cierra el 10 de abril. 01 abril, 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de la Secretaría de Economía?

El registro se realiza exclusivamente en línea mediante la plataforma oficial. Es importante tener a la mano documentos que acrediten estudios y experiencia laboral, ya que el sistema evalúa el perfil desde el primer filtro.

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