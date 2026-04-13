¡No busques más! Secretaría de Economía tiene trabajo: Vacantes con salarios de hasta 74 mil pesos
¿Eres profesional en Derecho, Economía o Ingeniería? Conoce los salarios, requisitos y fechas clave para integrarte a la dependencia mexicana.
¡Ya no busques más trabajo! La Secretaría de Economía (SE) publicó la convocatoria con cinco vacantes dirigidas a profesionistas interesados en integrarse al servicio público federal.
Las posiciones abarcan áreas clave como normalización, certificación y metrología, con sueldos que van desde los 24 mil hasta más de 74 mil pesos mensuales brutos.
El proceso de selección se realizará a través del portal TrabajaEn, donde las personas aspirantes deberán registrarse dentro del plazo establecido.
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📅 13 de abril
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Vacantes en la Secretaría de Economía 2026: requisitos y sueldos
De acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), las plazas disponibles están orientadas a distintos niveles de responsabilidad y experiencia:
Dirección de Normalización para Industria Básica
- Sueldo: 74 mil 136 mensuales brutos
- Requisitos:
- Licenciatura titulada en Derecho, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Ingeniería
- Mínimo cinco años de experiencia en administración pública, economía o legislación
Subdirección de Normalización para Industrias Diversas
- Sueldo: 37 mil 571 mensuales brutos
- Requisitos:
- Licenciatura en Ingeniería, Química, Derecho o Administración
- Tres años de experiencia en tecnología industrial, ciencias jurídicas o sector público
Subdirección de Certificación y Verificación
- Sueldo: 37 mil 571 mensuales brutos
- Requisitos:
- Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Economía o Ingeniería
- Tres años de experiencia en metrología, evaluación de la conformidad o administración pública
Departamento de Apoyo en Metrología
- Sueldo: 24 mil 841 mensuales brutos
- Requisitos:
- Licenciatura terminada o pasante en áreas sociales, administrativas o ingeniería
- Un año de experiencia en procesos de normalización o sector público
Departamento de Seguimiento al Cumplimiento de Normas
- Sueldo: 24 mil 841 mensuales brutos
- Requisitos:
- Licenciatura en Derecho, Administración o Ingeniería
- Un año de experiencia en supervisión normativa o trámites administrativos
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Fechas clave para registrarse en TrabajaEn por las vacantes de la SE
Si estás interesado en participar, es fundamental aplicar con el calendario oficial:
- Publicación de la convocatoria: 8 de abril de 2026
- Registro de aspirantes: del 8 al 22 de abril de 2026
- Revisión curricular: inmediata durante el registro
- Examen de conocimientos: a partir del 27 de abril
- Entrevistas: desde el 7 de mayo
- Resultado final del proceso: hasta el 1 de julio de 2026
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¿Cómo aplicar a las vacantes de la Secretaría de Economía?
El registro se realiza exclusivamente en línea mediante la plataforma oficial. Es importante tener a la mano documentos que acrediten estudios y experiencia laboral, ya que el sistema evalúa el perfil desde el primer filtro.
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