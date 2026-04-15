Hay opciones para especialistas en salud, logística y recursos humanos

Hay opciones para especialistas en salud, logística y recursos humanos | ONU México | X

Durante abril de 2026, distintas agencias del sistema de Naciones Unidas (ONU) en México publicaron vacantes dirigidas a profesionistas interesados en áreas como recursos humanos, cooperación internacional, salud, logística y desarrollo urbano.

Se trata de empleos temporales y consultorías con duración de entre seis y 12 meses, algunos con posibilidad de renovación.

Aunque no suelen hacer públicos los sueldos en sus convocatorias oficiales, portales de empleo y estimaciones externas indican que estos puestos pueden alcanzar ingresos de hasta 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel, responsabilidades y experiencia requerida.

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Vacantes de la ONU en México 2026: lista completa de puestos

Entre las posiciones disponibles se encuentran:

Requisitos para trabajar en la ONU en México

Los requisitos varían según el puesto, pero en general las agencias buscan:

Experiencia comprobable en el área (recursos humanos, salud, gobernanza, logística o desarrollo urbano)

en el área (recursos humanos, salud, gobernanza, logística o desarrollo urbano) Escolaridad acorde al perfil (desde nivel técnico hasta licenciatura o especialidad)

(desde nivel técnico hasta licenciatura o especialidad) Dominio del idioma español (obligatorio en la mayoría de vacantes)

(obligatorio en la mayoría de vacantes) Conocimiento de inglés como valor agregado

como valor agregado Habilidades en trabajo en equipo , organización y gestión de proyectos

, En el caso de consultorías, también se solicita capacidad para trabajar por objetivos y disponibilidad inmediata.

Fechas límite y cómo postularse a empleos de la ONU

Las convocatorias tienen fechas de cierre distintas. Algunas vacantes concluyen su recepción de solicitudes entre el 16 y el 18 de abril de 2026, mientras que otras, como la de Coordinador de Desarrollo de Programa, permanecerán abiertas hasta el 28 de abril.

El proceso de registro se realiza en los portales oficiales de cada organismo, donde los candidatos deben crear un perfil, cargar su currículum y cumplir con los requisitos específicos de cada convocatoria.

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