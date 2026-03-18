Walmart México busca proveedores y lanza convocatoria para empresas de Aguascalientes

Una nueva oportunidad de negocio llega para el sector productivo local: Walmart México lanza convocatoria para proveedores en su Cumbre de Crecimiento 2026, y las empresas de Aguascalientes pueden registrarse para colocar sus productos o servicios en tiendas físicas y virtuales de la cadena.

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¿Cómo funciona la convocatoria de Walmart México 2026?

La cuarta edición de la Cumbre de Crecimiento de Walmart México 2026 abre sus puertas a fabricantes de productos de distintas categorías destinados al consumidor final, además de proveedores de bienes o servicios para el consumo interno de la empresa.

El Gobierno del Estado, a través de la Sedecyt, difundió el llamado entre el empresariado local. El registro está disponible en la plataforma walmartmexico.com/growthsummit2026. Las empresas con registro completo recibirán una notificación por correo electrónico el 9 de abril con el resultado de su selección.

Quienes resulten elegidos deberán asistir a un encuentro presencial en la Ciudad de México los días 13 y 14 de mayo. En ese espacio, cada empresa presentará sus productos ante la cadena con la meta de integrarse al catálogo oficial de proveedores.

Walmart recibe solicitudes de empresas de Aguascalientes para evaluar su posible incorporación como proveedoras|Adriana Juárez | adn Noticias

¿Por qué esta convocatoria es relevante para las empresas de Aguascalientes?

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, destacó que alrededor del 90%de los productos en los formatos de autoservicio de Walmart México son de origen nacional. Ese dato convierte a este evento en una puerta concreta para que los productos con sello Hecho en Aguascalientes amplíen su presencia en el mercado nacional.

La convocatoria abarca tanto a fabricantes orientados al consumidor final como a proveedores de servicios internos de la compañía, lo que amplía el perfil de empresas con posibilidad de participar. Esa diversidad de categorías abre el abanico para distintos tamaños y giros del sector productivo estatal.

Para obtener más información, las empresas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Sedecyt en la Nave 55 del Ficotrece, colonia Ferronales, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas, o llamar al 449 910 26 11, extensiones 5908 y 5959.