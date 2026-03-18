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Walmart México busca proveedores y lanza convocatoria para empresas de Aguascalientes

La multinacional Walmart apunta a empresas de Aguascalientes que buscan entrar a su red de proveedores.

Pareja comprando artículos en Walmart
Walmart México ofrece una vía de acceso comercial para empresas locales.|Envato

Escrito por: Tatiana Cuschnir

Una nueva oportunidad de negocio llega para el sector productivo local: Walmart México lanza convocatoria para proveedores en su Cumbre de Crecimiento 2026, y las empresas de Aguascalientes pueden registrarse para colocar sus productos o servicios en tiendas físicas y virtuales de la cadena.

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¿Cómo funciona la convocatoria de Walmart México 2026?

La cuarta edición de la Cumbre de Crecimiento de Walmart México 2026 abre sus puertas a fabricantes de productos de distintas categorías destinados al consumidor final, además de proveedores de bienes o servicios para el consumo interno de la empresa.

El Gobierno del Estado, a través de la Sedecyt, difundió el llamado entre el empresariado local. El registro está disponible en la plataforma walmartmexico.com/growthsummit2026. Las empresas con registro completo recibirán una notificación por correo electrónico el 9 de abril con el resultado de su selección.

Quienes resulten elegidos deberán asistir a un encuentro presencial en la Ciudad de México los días 13 y 14 de mayo. En ese espacio, cada empresa presentará sus productos ante la cadena con la meta de integrarse al catálogo oficial de proveedores.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Walmart recibe solicitudes de empresas de Aguascalientes para evaluar su posible incorporación como proveedoras|Adriana Juárez | adn Noticias

¿Por qué esta convocatoria es relevante para las empresas de Aguascalientes?

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, destacó que alrededor del 90%de los productos en los formatos de autoservicio de Walmart México son de origen nacional. Ese dato convierte a este evento en una puerta concreta para que los productos con sello Hecho en Aguascalientes amplíen su presencia en el mercado nacional.

La convocatoria abarca tanto a fabricantes orientados al consumidor final como a proveedores de servicios internos de la compañía, lo que amplía el perfil de empresas con posibilidad de participar. Esa diversidad de categorías abre el abanico para distintos tamaños y giros del sector productivo estatal.

Para obtener más información, las empresas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Sedecyt en la Nave 55 del Ficotrece, colonia Ferronales, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas, o llamar al 449 910 26 11, extensiones 5908 y 5959.

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