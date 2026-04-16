Desde muy temprano se han registrado accidentes viales en calles de CDMX y en algunas carreteras de México, así que si eres automovilista, te decimos en dónde hay complicaciones viales para que busques alternativas y salgas con tiempo hoy.
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Muere una persona por accidente en Circuito Interior
Un joven de entre 20 y 30 años murió tras perder el control de su vehículo cuando circulaba por carriles centrales del Circuito Interior a la altura de la incorporación al Viaducto en la alcaldía Venustiano Carranza.
Servicios de emergencia acudieron al lugar del siniestro para el retiro del cuerpo y el vehículo siniestrado. Ambos fueron llevados al Ministerio Público para esclarecer las causas del accidente.
Reporte de accidentes hoy en CDMX
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), se reportan incidentes en:
- Calle Auditores y Físicos colonia El Sifón en la alcaldía Iztapalapa por incendio.
- Avenida Santa Ana al Poniente y Rosa María Sequeira colonia Culhuacán II en la alcaldía Coyoacán.
- Avenida Río Churubusco a la altura de Atletas en la colonia Granjas México.
- Avenida Dr. Río de la Loza a la altura de Dr. Andrade en la colonia Doctores en alcaldía Cuauhtémoc.
Además, el Trolebús elevado chocó debido a que el chofer se quedó dormido a la altura de la estación La Covadonga, en el municipio de Chalco, Estado de México.
Accidentes en carreteras hoy
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cortes a la circulación en:
- Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 4, dirección Veracruz.
- Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 105, dirección Isla.
- Autopista La Carbonera - Puerto México, kilómetro 226, dirección Puerto México.
- Aut. Chamapa - Lechería, kilómetro 10, dirección Lechería.
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