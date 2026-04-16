Desde muy temprano se han registrado accidentes viales en calles de CDMX y en algunas carreteras de México, así que si eres automovilista, te decimos en dónde hay complicaciones viales para que busques alternativas y salgas con tiempo hoy.

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Muere una persona por accidente en Circuito Interior

Un joven de entre 20 y 30 años murió tras perder el control de su vehículo cuando circulaba por carriles centrales del Circuito Interior a la altura de la incorporación al Viaducto en la alcaldía Venustiano Carranza.

Servicios de emergencia acudieron al lugar del siniestro para el retiro del cuerpo y el vehículo siniestrado. Ambos fueron llevados al Ministerio Público para esclarecer las causas del accidente.

⚫ ¡Trágico accidente! Un automovilista murió tras impactar su vehículo en la incorporación de Circuito Interior y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía Venustiano Carranza



🎥: @ortega__karen pic.twitter.com/tUmMkXyRqZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

Reporte de accidentes hoy en CDMX

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), se reportan incidentes en:

Calle Auditores y Físicos colonia El Sifón en la alcaldía Iztapalapa por incendio.

Avenida Santa Ana al Poniente y Rosa María Sequeira colonia Culhuacán II en la alcaldía Coyoacán.

Avenida Río Churubusco a la altura de Atletas en la colonia Granjas México.

Avenida Dr. Río de la Loza a la altura de Dr. Andrade en la colonia Doctores en alcaldía Cuauhtémoc.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen a calle Auditores y Físicos, col. El Sifón, alcaldía Iztapalapa, por incendio. #AlternativaVial Río Churubusco y Geógrafos. pic.twitter.com/GWxiZrEb0U — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 16, 2026

Además, el Trolebús elevado chocó debido a que el chofer se quedó dormido a la altura de la estación La Covadonga, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Accidentes en carreteras hoy

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cortes a la circulación en:

Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 4, dirección Veracruz.

Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 105, dirección Isla.

Autopista La Carbonera - Puerto México, kilómetro 226, dirección Puerto México.

Aut. Chamapa - Lechería, kilómetro 10, dirección Lechería.

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