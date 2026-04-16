Capufe y Guardia Nacional alertan a los conductores sobre bloqueos y accidentes en las carreteras hoy 16 de abril.

Capufe y Guardia Nacional alertan a los conductores sobre bloqueos y accidentes en las carreteras hoy 16 de abril. | @GN_Carreteras | X

Atención conductores porque hoy jueves 16 de abril se registran cierres totales y parciales en carreteras y autopistas del país, debido a accidentes, obras de mantenimiento y bloqueos, por lo que te recomendamos salir con anticipación.

🚨 ¡A preparar la cartera! @CAPUFE aplicó un aumento del 4.7% en las tarifas de casetas en todo México. Lo preocupante: el incremento está por encima de la inflación (3.69%), haciendo que viajar por carretera sea cada vez más costoso 🚗💸 pic.twitter.com/jL7gB6aXIw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

A partir del 13 de abril, Caminos y Puentes Federales (Capufe) comenzó a aplicar nuevas tarifas en casetas de cobro, las cuales aumentaron desde 5 hasta los 30 pesos. La lista de precios la puedes consultar en el siguiente enlace.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

Autopista Córdoba-Veracruz

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 4 a consecuencia de un tractocamión con falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 4, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 16, 2026

Autopista La Carbonera-Puerto México

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, en el kilómetro 226, dirección Puerto México tras el choque contra un muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠

Autopista La Carbonera - Puerto México, km 226, dirección Puerto México. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 16, 2026

Libramiento Noreste de Querétaro

Desde hace más de 10 horas se registra reducción de carriles por atención a un accidente en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura del kilómetro 8. Esto provoca que la circulación sea lenta y haya carga vehicular.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 8, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa la reducción de carriles por atención de accidente.



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Para más información… — CAPUFE (@CAPUFE) April 16, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, dirección Atzingo, en la plaza de cobro Amozoc, sin que hasta el momento se reporten accidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 16, 2026

Libramiento Xalapa

Un cierre parcial provoca caos en la movilidad de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del municipio Banderilla, Veracruz.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 003+450, de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del Mpio. Banderilla, con dir. a Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/67lTolQI9o — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 16, 2026

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