Atención conductores porque hoy jueves 16 de abril se registran cierres totales y parciales en carreteras y autopistas del país, debido a accidentes, obras de mantenimiento y bloqueos, por lo que te recomendamos salir con anticipación.
A partir del 13 de abril, Caminos y Puentes Federales (Capufe) comenzó a aplicar nuevas tarifas en casetas de cobro, las cuales aumentaron desde 5 hasta los 30 pesos. La lista de precios la puedes consultar en el siguiente enlace.
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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?
Autopista Córdoba-Veracruz
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 4 a consecuencia de un tractocamión con falla mecánica.
Autopista La Carbonera-Puerto México
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, en el kilómetro 226, dirección Puerto México tras el choque contra un muro central.
Libramiento Noreste de Querétaro
Desde hace más de 10 horas se registra reducción de carriles por atención a un accidente en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura del kilómetro 8. Esto provoca que la circulación sea lenta y haya carga vehicular.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, dirección Atzingo, en la plaza de cobro Amozoc, sin que hasta el momento se reporten accidentes.
Libramiento Xalapa
Un cierre parcial provoca caos en la movilidad de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del municipio Banderilla, Veracruz.
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