Este día se han reportado accidentes viales en diferentes zonas de la CDMX y en algunas carreteras de México y aquí te compartimos el reporte para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino hoy miércoles 15 de abril.

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Calles con afectaciones por accidente en CDMX

De acuerdo con el reporte de Ovial CDMX este miércoles se registraron percances vehiculares en:

Avenida Ceylán a la altura de Reyes Heroles en Tlalnepantla debido a que un tráiler que transportaba tomate volcó.

En Eje Central Lázaro Cárdenas y República del Salvador en la colonia Centro una unidad de Metrobús tuvo un percance. No se reportan personas lesionadas.

En Calzada San Juan de Aragón y Corregidor M. Domínguez colonia Villa, alcaldía Gustavo A. Madero se registró un percance vial. Se recomienda Vicente Villada y Lic. Verdad como alternativa vial.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Calz. San Juan de Aragón y Corregidor M. Domínguez, col. Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, por percance. #AlternativaVial Vicente Villada y Lic. Verdad. pic.twitter.com/eYiK4ibf0L — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 15, 2026

En Avenida Río Churubusco pasando Calzada de Tlalpan en la alcaldía Benito Juárez se registró un percance vehicular.

También hubo un accidente en Calzada de Tlalpan a la altura de Corola Sur en la alcaldía Coyoacán.

En Calzada Vallejo pasando Avenida Antonio Valeriano en la alcaldía Azcapotzalco hubo un accidente.

En Viaducto Río de la Piedad a la altura de Calzada de la Viga se registró un percance vial.

Otro accidente ocurrió en Avenida Aquiles Serdán pasando calle Primavera en la alcaldía Azcapotzalco.

En Circuito Interior y Norte 182, colonia Pensador Mexicano en la alcaldía Venustiano Carranza hubo un accidente.

Hubo un percance vehicular en Calzada Ignacio Zaragoza antes de Amador Salazar, alcaldía Iztapalapa.

En Avenida Heroica Escuela Naval Militar y Manuela Sáenz en la colonia Coyoacán se registro un accidente.

Capufe reporta choques en carreteras

Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó siniestros en:

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 13, dirección CDMX.

Autopista México- Cuernavaca en el kilómetro 70, dirección CDMX.

Autopista México- Querétaro en el kilómetro 160 con dirección a CDMX.

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