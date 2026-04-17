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Sin WiFi por varias horas: Prepárate para el corte de luz CFE hoy 17 de abril en México

La CFE explicó que estas labores forman parte de acciones programadas para reforzar la red eléctrica y garantizar un servicio más eficiente y seguro.

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1 minuto lectura
Escrito por: Majo Santillán González

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el servicio eléctrico hoy viernes 17 de abril de 2026 en el fraccionamiento Los Virreyes, en Los Mochis, Sinaloa, para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

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¿A qué hora es el corte de luz CFE hoy viernes 17 de abril?

De acuerdo con la empresa, la interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de una hora y media, en un horario de 10:00 a 11:30 horas, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar precauciones para evitar afectaciones en sus actividades cotidianas.

La CFE explicó que estas labores forman parte de acciones programadas para reforzar la red eléctrica y garantizar un servicio más eficiente y seguro en el futuro, además de reducir fallas en el suministro.

En caso de cortes no programados, reportar al 071 o vía la app CFE Contigo.

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