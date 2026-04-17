La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el servicio eléctrico hoy viernes 17 de abril de 2026 en el fraccionamiento Los Virreyes, en Los Mochis, Sinaloa, para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

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¿A qué hora es el corte de luz CFE hoy viernes 17 de abril?

De acuerdo con la empresa, la interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de una hora y media, en un horario de 10:00 a 11:30 horas, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar precauciones para evitar afectaciones en sus actividades cotidianas.

La CFE explicó que estas labores forman parte de acciones programadas para reforzar la red eléctrica y garantizar un servicio más eficiente y seguro en el futuro, además de reducir fallas en el suministro.

En caso de cortes no programados, reportar al 071 o vía la app CFE Contigo.

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