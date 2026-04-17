Fracking en México: Ellos son los 17 expertos que evaluarán su impacto

El gobierno elige 17 expertos para analizar el fracking en México. | Getty Images

El debate sobre el fracking en México vuelve al centro de la agenda nacional. El Gobierno federal presentó oficialmente al grupo de 17 expertos que analizarán el impacto ambiental, social y económico de esta técnica de extracción de hidrocarburos, una decisión clave que podría definir el futuro energético del país durante la administración actual.

Con posturas encontradas sobre sus beneficios y riesgos, el fracking, también conocido como fracturación hidráulica, será sometido a una evaluación científica integral con la promesa de tomar decisiones basadas en evidencia y no en intereses políticos o económicos. Al respecto, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego expuso su postura a favor con un listado de 10 argumentos.

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Presentan a expertos que integrarán el comité que revisará el fracking en México

La administración federal anunció la creación de un comité científico multidisciplinario encargado de revisar a fondo el uso del fracking en México. Este grupo está conformado por especialistas en áreas como geología, ingeniería, medio ambiente, energía y salud pública.

El objetivo es determinar cómo contamina el fracking, cuáles son sus riesgos reales y si existen condiciones para su aplicación en territorio mexicano sin comprometer recursos como el agua o la biodiversidad.

¿Cómo funciona el #fracking?



Extraer combustible de la roca sólida requiere ingeniería avanzada. Tras perforar 3 mil metros y girar en horizontal, se inyecta una mezcla de agua, arena y químicos a presión extrema para agrietar la roca.



La arena mantiene las fisuras abiertas,… pic.twitter.com/FWE02HjHaU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

De acuerdo con autoridades, este comité tendrá autonomía técnica y sus conclusiones serán fundamentales para definir la política energética nacional, especialmente en un contexto donde México busca fortalecer su soberanía energética sin ignorar la crisis climática.

Lista de 17 científicos que integran el comité de fracking en México

Entre los perfiles seleccionados destacan investigadores de instituciones reconocidas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), entre otras instituciones.

Los 17 expertos que integran el comité están divididos por sectores:

Dr. Samuel Alejandro Lozano: Especialista en nanomateriales aplicados a la industria energética. Dra. Blanca Jiménez: Experta en agua y exdirectora de la Conagua; exembajadora de México en Francia. Dr. Carlos Aguilar: Especialista en hidrocarburos de la UNAM. Dr. Erick Emanuel Luna: Investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, experto en hidrocarburos. Dr. Carlos Serralde Monreal: Experto en manejo sustentable del Agua proveniente de recursos no convencionales. Dr. Manuel Martínez Morales: Miembro del grupo experto de IMTA en aguas subterráneas: Jesús Humberto Romo Toledano: Especialista en el tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburos., egresado del IPN. Dr. Luis Carlos Sandoval: Especialista en Medio Ambiente y Saneamiento y Procesos Ambientales con conocimiento de los recursos hídricos y naturales en Veracruz, así como de problemas de calidad del agua. M. en I. Rosa María Hernández: Especialista en el diseño de fluidos de control, cementos y fracturantes, así como para dictaminar químicos biodegradables en la explotación de yacimientos no convencionales. Dra. Elena Centeno García: Experta en tectónica y sedimentación, con aportes clave para entender la evolución geológica del occidente de México. Dra. Ana Paulina Gómora: Especialista de la UNAM en aseguramiento de flujo, análisis de propiedades roca-fluido y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. M. en C. José Adalberto Morquecho: Experto del IPN en Geomecánica Aplicada a la Perforación" y diseño de límites técnicos no convencionales. Dr. Luis Fernando Camacho: Especialista en geología, mineralogía y metalurgia, con un enfoque particular en la caracterización de depósitos minerales y procesos de extracción. Dra. Blanca Prado: Jefa del Laboratorio de Física de Suelos del Instituto de Geología. Coordinadora del Programa de Suelos de la UNAM. Dra. Telma Castro: Especialista de la UNAM en contaminación atmosférica generada en una megaciudad a nivel local y regional, transporte, impacto local y regional de contaminantes. Dra. Margarita Mercedes González: Especialista de la UAM en biotecnología aplicada al medio ambiente, la energía y los procesos industriales. Investigadora Nacional Nivel II (SNII). Dra. Norma Leticia Campos Aragón: Especialista de la UNAM en política energética; política industrial e industria eléctrica.

Ricardo Salinas fija su postura sobre el fracking en México

A través de sus redes sociales, el empresario y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, compartió un texto con 10 razones por las que considera indispensable utilizar el fracking para explotar nuestros yacimientos de gas natural.

La independencia energética es indispensable para cualquier Estado Soberano. Tenemos reservas probadas en la Cuenca de Burgos y están completamente desperdiciadas. ​El crecimiento del país, particularmente en la base industrial del norte, necesita mucha energía. Las nuevas industrias, como los centros de datos de IA, demandarán aún más energía. Pemex está quebrada y necesita mas fuentes de ingreso. Se van a generar miles de empleos en el país. Se va a detonar un ciclo positivo de inversión que le urge a nuestro país. Sería un motor para el crecimiento económico y contribuiría a elevar los pronósticos macroeconómicos. Hay que derribar las ideas demagógicas y arcaicas que los pseudoambientalistas nos están regresando al pasado. Todo el mundo lo está haciendo menos nosotros. De hecho el gas que importamos de EUA proviene 100% del fracking en Texas.

El empresario resaltó que, en la actualidad, los mecanismos aplicados para el fracking son tecnológicamente muy avanzados y permiten minimizar el impacto ecológico.

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