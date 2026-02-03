Beca Rita Cetina ya tiene fecha de registro para primaria; el monto y modo de pago cambiará

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que reciben los estudiantes de nivel básico para que continúen sus estudios y las autoridades ya dieron a conocer las fecha de registro para los alumnos de primaria.

La beca anteriormente solo se entregaba a estudiantes de secundaria, pero este 2026 se expandirá a primaria. En una etapa próxima también se dará a los menores de preescolar.

Fechas del registro para la Beca Rita Cetina

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, informó que el registro de primaria se realizará durante los meses de febrero y marzo 2026.

El registro será en línea, después de que se realicen las asambleas informativas en las escuelas, comenzando por las que se ubican en zonas marginadas.

¿De cuánto será el monto de la beca?

A partir de 2026, el monto de la Beca Rita Cetina será diferente, pues se tomará en cuenta si es de nuevo ingreso, de continuidad y si el alumno o alumna tiene hermanos en el mismo nivel educativo.

Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con:

1 estudiante de primaria:2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: 5 mil anuales

3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales



Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso: Mil 900 pesos bimestrales + 2 mil 500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso: Mil900 pesos bimestrales + 5 mil pesos anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso: Mil 900 pesos + 700 pesos bimestrales + 2 mil 500 pesos anuales

¿Cuáles son los requisitos?

CURP del estudiante

CURP del tutor

Identificación oficial del tutor

Clave de Centro de Trabajo (CCT)de la escuela

Cuenta Llave MX

Los interesados en obtener la Beca Rita Cetina tampoco deben recibir una beca con el mismo fin, de lo contrario su solicitud será rechazada.

