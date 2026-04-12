Regreso a clases en CDMX: Alumnos vuelven este 13 de abril tras Semana Santa, pero ya vienen más puentes vacacionales

Tras dos semanas de descanso por las vacaciones de Semana Santa 2026, miles de estudiantes de educación básica en la Ciudad de México (CDMX) deberán de volver a las aulas, pues el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca el regreso a clases este lunes 13 de abril.

El regreso a las aulas no solo marca el reinicio de actividades académicas, también anticipa una serie de próximos días de descanso que ya están marcados por la SEP. Te contamos cuándo serán los próximos puentes vacacionales y cuál es el estado que suspendió el regreso a clases tras la Semana Santa.

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¿En qué estado no habrá regreso a clases este lunes 13 de abril?

Aunque la SEP marca que el regreso a clases de Semana Santa está programado para el lunes 13 de abril, existe un caso especial: Aguascalientes. Esta entidad no retomará las clases, sino que comenzará un periodo vacacional de dos semanas, porque se modificó el calendario para que el periodo vacacional coincidiera con la Feria Nacional de San Marcos.

¿Listas y listos para el regreso a clases? 🎒📚



Es momento de preparar mochilas, útiles, uniformes y lo mejor de todo: volver a ver a tus amigas, amigos y docentes. 👩‍🏫👨‍🏫



Las vacaciones terminaron pero la diversión en la escuela continua. 🎉¡Nos vemos el lunes en las aulas! 📅🏫 pic.twitter.com/5v2tTORDcV — SEP México (@SEP_mx) April 11, 2026

En la Ciudad de México los alumnos de educación básica sí regresan a clases este 13 de abril, por lo que las autoridades de seguridad implementaron un operativo especial para garantizar un retorno seguro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó a más de 14 mil elementos en zonas escolares, vialidades principales y transporte público, con el objetivo de evitar incidentes durante este regreso a clases.

Este operativo contempla vigilancia en horarios de entrada y salida, así como presencia en puntos estratégicos para agilizar la movilidad en la capital.

¿Cuáles son los días de descanso que vienen según la SEP?

Aunque el regreso a clases marca el fin de las vacaciones de Semana Santa 2026, el calendario escolar de la SEP aún tiene varios días de descanso en puerta. Entre los más cercanos se encuentran:

Viernes 1 de mayo , por el Día del Trabajo.

, por el Día del Trabajo. Martes 5 de mayo , por la conmemoración de la Batalla de Puebla (aunque en algunos casos puede no aplicarse como suspensión obligatoria).

, por la conmemoración de la Batalla de Puebla (aunque en algunos casos puede no aplicarse como suspensión obligatoria). Viernes 15 de mayo, por el Día del Maestro, con suspensión oficial de clases.

Además, como es habitual, también habrá suspensión de actividades escolares durante los Consejos Técnicos Escolares (CTE), programados generalmente el último viernes de cada mes.