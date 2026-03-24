Prepa en línea SEP 2026: Fechas clave de la convocatoria y todos los requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la convocatoria para cursar la Prepa en Línea este 2026. Se trata de un servicio educativo gratuito que permite cursar el bachillerato de forma virtual en todo México. El programa tiene una duración estimada de dos años y seis meses.

Está diseñado para jóvenes y adultos que buscan flexibilidad, con una plataforma disponible 24/7 para estudiar a su propio ritmo sin asistir a un aula física. Te proporcionamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Prepa en línea SEP: Convocatoria 2026

El registro inició el pasado 23 de marzo de 2026 y cerrará el 8 de abril. Está dirigido a personas que hayan concluido la secundaria y deseen continuar sus estudios de nivel medio superior. Este modelo educativo es especialmente atractivo para quienes trabajan, tienen otras responsabilidades o viven en zonas donde el acceso a planteles es limitado.

Todo el proceso se realiza en línea, desde la inscripción hasta la acreditación de materias, lo que elimina gastos de traslado y facilita el acceso a la educación.

Del 13 al 22 de abril se llevará a cabo el curso propedéutico y del 24 al 29 se realizará el proceso de inscripciones.

No dejes pasar la oportunidad, ingresa a este link y captura todos tus datos.

Detalles de la Prepa en Línea SEP

Duración: Aprox. 2 años y 6 meses (23 módulos).

Modelo: Basado en competencias con tutores y facilitadores.

Requisitos: Certificado de secundaria y ser mexicano (con opción para extranjeros en el país).

Certificación: Al finalizar, se obtiene un certificado de bachillerato válido a nivel nacional para continuar estudios superiores.

Flexibilidad: Ideal para quienes trabajan o tienen otras actividades, permitiendo gestionar el propio tiempo de estudio.

Accesibilidad: Se puede estudiar desde una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet.

Coste: Es totalmente gratuito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.