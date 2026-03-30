Ni Jalisco ni Querétaro: este estado de México prepara multas para combatir a los infractores con placas foráneas

Los operativos contra conductores que exceden los límites de velocidad se han intensificado en Puebla, con especial atención en vehículos con placas de otros estados.

Y es que de acuerdo con autoridades estatales, las multas están dirigidas a quienes cometen infracciones viales, principalmente por exceso de velocidad, y forman parte de una estrategia para evitar que este tipo de conductores evada sanciones.

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¿Por qué Puebla aplicará multas a conductores con placas foráneas?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, una parte significativa de las faltas detectadas corresponde a vehículos registrados fuera de la entidad.

Desde finales de 2025 se han desplegado múltiples operativos en distintos puntos de Puebla, con miles de conductores sancionados por no respetar los límites establecidos.

Además, se ha identificado que la mayoría de estos casos corresponde a infractores reincidentes, lo que ha obligado a reforzar las acciones de control vial.

#Importante || El gobierno estatal advirtió que los permisos provisionales de circulación emitidos en otros municipios o estados no tienen validez en #Puebla. La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla señaló que quienes utilicen estos documentos podrían recibir sanciones… pic.twitter.com/MXzJmuSSvf — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) March 5, 2026

¿Cómo funcionan las multas para autos con placas de otros estados?

Las sanciones se aplican únicamente cuando se comete una infracción, como circular a exceso de velocidad o incumplir el reglamento de tránsito de Puebla.

En estos casos, los operativos permiten:

Detener al conductor en el momento

Levantar la infracción correspondiente

Retener una placa como garantía de pago

Este esquema responde a una limitación previa, ya que las fotomultas no siempre podían aplicarse a vehículos de otras entidades, lo que facilitaba que algunos conductores evitaran las sanciones.

Actualmente, las autoridades combinan tecnología de monitoreo vial con operativos presenciales para reforzar la aplicación de la ley.

¿De cuánto pueden ser las multas en Puebla?

El monto de las sanciones varía según el nivel de exceso de velocidad y se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 es de $117.31 pesos.

Por ejemplo:

Exceder el límite por hasta 10 km/h puede generar multas superiores a $1,000 pesos

En casos más graves, las sanciones pueden superar los $2,000 pesos

Estas infracciones pueden ser detectadas tanto por cámaras como por agentes de tránsito.

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