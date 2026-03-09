Estos son los municipios de Jalisco por donde pasaría el Tren México-Guadalajara

El proyecto del tren de pasajeros que conectaría la Ciudad de México con Guadalajara continúa avanzando y ya se conocen algunos de los municipios de Jalisco que podrían formar parte del recorrido antes de llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El plan contempla una línea que atravesaría varios estados del Bajío antes de ingresar a Jalisco. Sin embargo, autoridades estatales han planteado que el trazo no se limite únicamente a la capital jalisciense, sino que también beneficie a otras regiones del estado con estaciones o puntos de paso estratégicos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los municipios de Jalisco que busca integrar el proyecto ferroviario

De acuerdo con declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la intención es que el tren incluya un recorrido por municipios clave del estado antes de su llegada a Guadalajara.

Entre las localidades que podrían integrarse al trayecto se encuentran:

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

Acatic

Tepatitlán de Morelos

Estas ciudades se ubican principalmente en la región de Los Altos de Jalisco, una zona reconocida por su actividad agroindustrial, comercio regional y turismo religioso, lo que podría convertirlas en puntos estratégicos dentro de la ruta ferroviaria.

Este tren se unirá a las otras redes de transporte en Guadalajara, además de recorrer varios estados del Bajío. |Imagen Ilustrativa

Así sería la llegada del tren a Guadalajara

Según lo planteado por las autoridades estatales, el tren de pasajeros tendría su estación principal en Guadalajara cerca del Parque Agua Azul, en el centro de la ciudad. Desde este punto, la infraestructura ferroviaria permitiría conectar con otras rutas hacia el norte del país.

El gobernador de Jalisco también explicó que el proyecto contempla la construcción de vías nuevas exclusivas para trenes de pasajeros, por lo que no se utilizarán las actuales líneas destinadas al transporte de carga. Este esquema permitiría ofrecer viajes más rápidos y eficientes.

Cuánto tiempo podría tardar el viaje entre Guadalajara y la Ciudad de México

De acuerdo con estimaciones preliminares mencionadas por las autoridades estatales, el tiempo de traslado dependerá del tipo de recorrido que realice cada tren.

Las corridas directas podrían cubrir el trayecto entre Guadalajara y la capital del país en alrededor de cuatro horas y 15 minutos, mientras que los viajes con paradas intermedias podrían extenderse hasta seis horas y media.

Con estos tiempos, el tren buscaría competir con el transporte aéreo en términos de duración del viaje, ofreciendo una alternativa de movilidad terrestre más rápida para conectar ambas ciudades.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.