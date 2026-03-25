Beca de Transporte Universitario 2026: miles de estudiantes están pendientes del próximo corte

La Beca de Transporte Universitario 2026 en la Ciudad de México continúa su proceso de asignación y ya tiene definido el siguiente momento clave para los estudiantes que esperan el apoyo. Tras el primer periodo de resultados, el programa avanza hacia un nuevo corte que se dará a conocer durante el mes de mayo, cuando se integrará a más beneficiarios.

La beca corresponde a un apoyo de $1,500 pesos bimestrales, por lo que muchos estudiantes siguen atentos a los siguientes listados para saber si recibirán este ingreso durante el semestre.

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¿Cuándo es el próximo corte de resultados?

El calendario de publicación está dividido por bimestres, lo que permite distribuir los apoyos en distintos momentos del semestre. El primer bloque ya fue liberado y los siguientes se darán a conocer en fechas específicas:

Enero-febrero: resultados publicados el 17 de marzo de 2026

resultados publicados el Marzo-abril: resultados previstos en la primera quincena de mayo

resultados previstos en la Mayo-junio: resultados programados para la primera quincena de julio

Esto significa que si un estudiante no fue incluido en el primer listado, aún puede aparecer en los siguientes. De hecho, el número de beneficiarios crece conforme avanzan los cortes, lo que amplía las posibilidades de ser seleccionado.

Además, la distribución estimada de apoyos se realiza en bloques progresivos:

27,555 estudiantes en el primer corte

en el primer corte 75,000 estudiantes en el segundo corte

en el segundo corte 100,000 estudiantes en el tercer corte

Ya puedes hacer tu registro o reinscribirte a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte у

Más Primer Semestre 2026. 💳🚇🚠🚍🚞



Convocatoria 👉 https://t.co/sB2ZAwiIfs

Registro 👉 https://t.co/4exCnTErXQ #CapitalDeLaTransformación#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/ZeQqNYEmEp — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) March 6, 2026

Monto de la beca y nuevas convocatorias

El apoyo económico consiste en $1,500 pesos bimestrales, destinados principalmente a cubrir gastos de transporte. Dependiendo del momento en que se integre cada beneficiario, el monto total durante el primer semestre puede alcanzar hasta $4,500 pesos.

Para consultar si fuiste seleccionado, el proceso se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), donde se publican los listados en formato PDF. El procedimiento es sencillo, pero requiere atención:

Ingresar al sitio oficial de SECTEI

Ubicar la convocatoria vigente

Descargar el listado de resultados

Buscar el folio de registro

Quienes sean seleccionados recibirán indicaciones para acceder al apoyo, el cual forma parte de una estrategia para reducir la deserción escolar y facilitar la movilidad de estudiantes en la Ciudad de México.

Cómo sumarse al apoyo si aún no estás dentro

Para quienes aún buscan incorporarse al programa, el registro se realiza en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), donde se habilitan periodos de inscripción conforme a la disponibilidad. Es importante tener a la mano algunos documentos básicos y seguir el proceso con atención para no quedar fuera en los siguientes cortes:

Identificación oficial vigente

Comprobante de estudios actualizado

CURP

Correo electrónico activo

Una vez enviado el registro, la solicitud entra en un proceso de validación, por lo que se recomienda revisar constantemente el estatus. Aunque no se garantice la incorporación inmediata, existen posibilidades de ser considerado en etapas posteriores conforme se amplía el padrón de beneficiarios.

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