Cronología de un ecocidio sin culpables; derrame de petróleo en el Golfo de México ya generó daño internacional

Desde inicios del pasado mes de febrero, el Golfo de México ha sido testigo de un ecocidio provocado por derrame de hidrocarburos que, hasta el momento, no ha tenido responsables y que ya afecta costas de Estados Unidos, volviéndose un problema ecológico internacional.

Los más perjudicados son los habitantes de estados costeros como Veracruz o Tabasco, al igual que pescadores y trabajadores del sector turístico debido a que el problema aumentó justo en Semana Santa, es decir, época alta y de vacaciones donde se vieron afectadas las visitas a las entidades y el comercio de productos del mar.

Pese a la limpieza en las costas emprendida por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los reportes ciudadanos evidencian que la situación sigue siendo grave debido a que el chapopote sigue apareciendo en las playas e incluso hay alarma sobre contaminación pescados y mariscos.

¿Quién pagará por el daño? La cronología del derrame petrolero que ya cruzó la frontera hacia Texas

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Cronología del ecocidio en el Golfo de México

Ante esto, realizamos una cronología de un ecocidio que sigue sin responsables y donde los efectos ya aparecieron en Texas, Estados Unidos.

Primeros reportes de la contaminación

6-13 de febrero : se detecta la primera mancha de aproximadamente 50 kilómetros sobre un ducto marítimo en el Golfo de México. Reportes ciudadanos alertan sobre posible fuga o derrame de hidrocarburos en la zona.

: de aproximadamente 50 kilómetros sobre un ducto marítimo en el Golfo de México. Reportes en la zona. 14 de febrero: un buque no identificado, catalogado como “fantasma” por las autoridades, deja una estela de contaminación de alrededor de 53 kilómetros, este rastro refuerza la hipótesis de contaminación en las aguas mexicanas.

🌊🛢️ Tras un derrame de petróleo en el Golfo de México, que ha sido minimizado por autoridades, pescadores de Veracruz y Tabasco reportaron el 2 de marzo la presencia masiva de hidrocarburos. No obstante, una organización civil asegura que el incidente habría comenzado semanas… pic.twitter.com/uOLfgO7Kjg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

Gobierno de México reconoce el problema

2 de marzo : Petróleos Mexicanos descarta la existencia de una fuga o derrame en playas del sur de Veracruz, pese a los reportes previos.

: del sur de Veracruz, pese a los reportes previos. Primeras horas del 12 de marzo: Pemex sostiene que los residuos de chapopote encontrados en costas no están relacionados con sus operaciones; no obstante, no se menciona de dónde proviene.

Rocio Nahle echa la culpa a un "barco privado"

La tarde del 1 2 de marzo : la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García , atribuye el incidente a un “buque privado” —el que antes se conoció como fantasma—, señalando que se trataría de una embarcación privada que no trabaja para la paraestatal mexicana.

: la gobernadora de Veracruz, atribuye el incidente a un “buque privado” —el que antes se conoció como fantasma—, señalando que se trataría de una embarcación privada que no trabaja para la paraestatal mexicana. 19 de marzo : autoridades reportan la acumulación de al menos 94.7 toneladas de residuos de hidrocarburos en playas del Golfo de México, evidenciando la magnitud del impacto ambiental.

: autoridades reportan la en playas del Golfo de México, evidenciando la magnitud del impacto ambiental. 23 de marzo: la morenista Rocío Nahle minimiza el hecho y declara que los contaminantes llegaron “en forma de gotas”, pese a la cantidad de residuos ya documentados por ciudadanos.

Pemex asegura que hay "chapopoteras naturales"

26 de marzo: Pemex modifica su postura y atribuye la contaminación a dos chapopoteras naturales (filtraciones de hidrocarburos del subsuelo marino), así como a un buque no identificado, sin ofrecer detalles sobre su ubicación o responsable.

Pescadores marchan en Veracruz tras derrame de petróleo en el Golfo de México: Exigen limpieza y apoyos económicos Habitantes de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, en Veracruz, denuncian que las labores de limpieza son insuficientes y exigen castigo a los responsables. 05 abril, 2026

El problema se extienda a EUA

5 de abril: turistas en Isla del Padre, en Texas, reportan la presencia de residuos de petróleo conocidos como tar balls (bolitas de alquitrán), lo que sugiere la dispersión del contaminante, es decir, ya es un impacto internacional.

Así llegamos a este miércoles 8 de abril, donde sigue sin haber respuestas ni responsables de este problema ecológico que, por lo visto, no sólo afecta a México, sino que ya llegó a las costas estadounidenses.

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